İkinci emeklilikte fırsatlar çoğaldı... Yeni reform ile bireysel emeklilik kazançlarını arttırdı! İşte 10 soruda BES rehberi!
Yeni reform ile bireysel emeklilik kazançları artarken, nakit ihtiyaçlarının da sistemden çıkmadan karşılanmasının yolu açıldı. Peki birikimler için hangi avantajlar var? Hangi hallerde sistemden para çekilebilecek? İşte BES rehberi...
08.02.2022 06:58
- Son Güncelleme: 08.02.2022 06:58
1) Yeni reform hangi yenilikleri içeriyor?
Devlet katkısı oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, yıllık devlet katkısı limitini aşan katkı payları için müteakip yıllarda devlet katkısının alınabilmesi, 45 yaşından büyüklerin de talep etmesi halinde otomatik katılım sistemine (OKS) girebilmesi, kısmen para çekme imkanı ve BES birikimlerinin temlik edilebilmesi gibi 5 önemli imkan geldi.
Örneğin; BES'e aylık bin lira yatıran bir kişi için devlet aylık 250 lira, yıllık 3 bin lira katkı yapıyordu.