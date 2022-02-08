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İkinci emeklilikte fırsatlar çoğaldı... Yeni reform ile bireysel emeklilik kazançlarını arttırdı! İşte 10 soruda BES rehberi!

Yeni reform ile bireysel emeklilik kazançları artarken, nakit ihtiyaçlarının da sistemden çıkmadan karşılanmasının yolu açıldı. Peki birikimler için hangi avantajlar var? Hangi hallerde sistemden para çekilebilecek? İşte BES rehberi...

Çığıl Ön Yener
08.02.2022 06:58 - Son Güncelleme: 08.02.2022 06:58
İkinci Emeklilikte fırsatlar çoğaldı... Yeni reform ile bireysel emeklilik kazançlarını arttırdı! İşte 10 soruda BES rehberi!

1) Yeni reform hangi yenilikleri içeriyor?
Devlet katkısı oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, yıllık devlet katkısı limitini aşan katkı payları için müteakip yıllarda devlet katkısının alınabilmesi, 45 yaşından büyüklerin de talep etmesi halinde otomatik katılım sistemine (OKS) girebilmesi, kısmen para çekme imkanı ve BES birikimlerinin temlik edilebilmesi gibi 5 önemli imkan geldi.

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İkinci Emeklilikte fırsatlar çoğaldı... Yeni reform ile bireysel emeklilik kazançlarını arttırdı! İşte 10 soruda BES rehberi!

2) Devlet katkısının yüzde 25'ten 30'a çıkmasının avantajı nedir?
Katılımcılar, yatıracakları her 100 liraları karşılığında 30 lira devlet katkısı alacak.

İkinci Emeklilikte fırsatlar çoğaldı... Yeni reform ile bireysel emeklilik kazançlarını arttırdı! İşte 10 soruda BES rehberi!

Örneğin; BES'e aylık bin lira yatıran bir kişi için devlet aylık 250 lira, yıllık 3 bin lira katkı yapıyordu.

İkinci Emeklilikte fırsatlar çoğaldı... Yeni reform ile bireysel emeklilik kazançlarını arttırdı! İşte 10 soruda BES rehberi!

Artık aynı tutarda ödemeye devlet aylık 300, yıllık 3 bin 600 lira katkı sağlayacak.

İkinci Emeklilikte fırsatlar çoğaldı... Yeni reform ile bireysel emeklilik kazançlarını arttırdı! İşte 10 soruda BES rehberi!

3) Bu yıl en çok ne kadar devlet katkısı alabiliriz?
60 bin 48 lira (yıllık brüt asgari ücret) para yatıranlar, yüzde 30 üzerinden 18 bin 14 lira devlet katkısı alabilecek.

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