Başvurular bugün son! Bunu yapmayan sınava giremeyecek! 340 TL yatırılması gerekiyor! 3 bin 250 bekçi alımı ön sağlık kontrolü ve sınav tarihi!
3 bin 250 Çarşı ve Mahalle bekçisi alımı ön sağlık kontrolü ve sınavlar heyecanla bekleniyor. Öncesinde ön başvurular alınıyor. 28 Nisan'da başlayan başvuru süreci yarın sona erecek. 13 Mayıs'tan sonra başvurular kabul edilmeyecek. Peki 3 bin 250 Çarşı ve Mahalle bekçisi alımı ön sağlık kontrolü ve sınavlar ne zaman? Başvurular nasıl, nereye yapılır? Başvuru ücreti 340 TL! İşte konuya ilişkin bilgiler...
Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek çarşı ve mahalle bekçisi alımı sınavı için ön başvurular alınmaya devam ediyor. Sınava girmek isteyen adaylar https://pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapılarak istenilen bilgilerin doldurularak başvuru işlemlerini tamamlıyor. 3 bin 250 Çarşı ve Mahalle bekçisi alımı için adayların sınav başvuru ücreti olan 340 TL'yi 28.04.2022saat 09.00'dan 13.05.2022 saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılmaları gerekiyor. İşte detaylar...
Bekçilik başvurusu şartlarına uymayanlar başarılı olmayacak. 2022 yılında 3 bin 250 Çarşı ve Mahalle bekçisi yapılacak. Henüz başvuru yapmamış olanlar da halen araştırmalar yapıyor. Bu kapsamda bekçilik sınav tarihi ve başvuru detayları merakedildi. Şartlar arasında askerlik görevini bitirmiş, en az lise veya dengi okul mezunu ve en az 167 cm boyunda olmak gibi şartlar yer alıyor.…
BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek çarşı ve mahalle bekçisi alımı sınavı için ön başvurular https://pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapılarak istenilen bilgilerin doldurularak yapılacak.
SINAV ÜCRETİ NEREYE VE NASIL YATIRILIR?
a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 340 TL'yi 28.04.2022saat 09.00'dan 13.05.2022 saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.