Ödemeler dar gelirli vatandaşlara yapılıyor! Haneler tek tek tespit edildi! Müjde Erdoğan'dan! Devletten yeni destek: Aile Destek Programı başlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı Kararları açıklandı. 9 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kabine sonrası konuşma yapan Erdoğan düşük bütçeli vatandaşlara peş peşe bir çok müjde verdi. Bu müjdeler arasında Aile Destek Programı da yer alıyor. Dar gelirli vatandaşlara program kapsamında yardımlar yapılacak. Peki Aile destek programı nedir, nasıl başvurulur, başvuru tarihleri ne zaman? 2022 Aile destek programı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtları...