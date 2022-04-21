📢Araba almanın hayalini kuranlar bakmadan geçmeyin! 📣262.400 TL'ye sıfır araç sahibi olabilirsiniz! 📌Renault, Opel, Hyundai, Kia otomobil fiyatları...
Araba satın almak isteyen vatandaşlar internet üzerinden sıklıkla araştırmalar yapıyor ve bütçesine uygun bir modeli seçmek istiyor. Bu noktada tek tek markaların şublerini ziyaret etmek yerine internetten fiyat bilgisi görmek, karşılaştırma yapmak ve böylece vakitten de tasarruf etmenin yollarını arıyor. Özellikle sıfır araba olsun fakat ödemesi de kolay olsun diyenler 262.400 TL'ye sıfır araç sahibi olabiliyor. Renault, Opel, Hyundai, Kia gibi daha pek çok markanın otomobil fiyatlarını haberimizde derledik.
21.04.2022 20:17 - Son Güncelleme: 21.04.2022 20:26
Araba almak ve tercihini sıfırdan yana kullanmak isteyen kişiler bütçesine uygun bir modele ulaşmak istiyor ve piyasada araçların ne kadara satıldığını araştırıyor. Araba almanın hayalini kuranlar bakmadan geçmeyin, 262.400 TL'ye sıfır araç sahibi olabilirsiniz. Otomobil markaları fiyatlarını ve kampanyalarını sık sık güncelliyor ve Renault, Opel, Hyundai, Kia gibi daha birçok markanın güncel fiyatlarını haberimizde derledik. İhtiyacınız olana en uygun seçeneği tercih etmek için fiyat kıyaslaması da yapabilirsiniz.
HYUNDAİ i10 Yakıt Tipi Şanzıman Tipi Azami / Maksimum Liste Fiyatı Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 266.400 TL 262.400 TL
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT 297.200 TL 294.450 TL
1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT 309.200 TL 302.700 TL
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT 323.500 TL 323.500 TL