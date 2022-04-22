RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 📣Milyonlarca vatandaş devlet desteklerinden yararlanıyor! 📢1400 TL'ye kadar hesaplara yatıyor! 📌Kimliğinizle başvurmanız yeterli!

📣Milyonlarca vatandaş devlet desteklerinden yararlanıyor! 📢1400 TL'ye kadar hesaplara yatıyor! 📌Kimliğinizle başvurmanız yeterli!

Miyonlarca vatandaş devlet desteklerinden yararlanıyor ve 1400 TL'ye kadar hesaplara yatıyor. Sosyal yardımlar belli başlı şartları taşıyan kişilere ödeniyor ve kimliği ile başvurmak gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde sosyal nitelikli harcamalar için ayrılan kaynağın 104,2 milyar lira olduğu belirtildi ve sosyal desteklerin neler olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. İşte detaylar!

22.04.2022 12:10 - Son Güncelleme: 22.04.2022 12:10
📢1400 TL’ye kadar hesaplara yatıyor! 📣Milyonlarca vatandaş devlet desteklerinden yararlanıyor! 📌Kimliğinizle başvurmanız yeterli!

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara devlet destekleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde sosyal yardımlar yapılıyor ve bunun için kişilerin belirlenen şartları taşıması gerekiyor. Eğitim, sağlık, fatura gibi desteklerden faydalanmak isteyenlerin istenen şartları taşıyor olması ve kimlikleri ile ilgili kurumlara başvuru yapması önemli. 1400 TL'ye kadar hesaplara yatıyor ve milyonlarca vatandaş bu devlet desteklerinden yararlanabiliyor. İşte ayrıntılar!

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📢1400 TL’ye kadar hesaplara yatıyor! 📣Milyonlarca vatandaş devlet desteklerinden yararlanıyor! 📌Kimliğinizle başvurmanız yeterli!

Desteklerden faydalanmak için ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na veya Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine başvurmak gerekiyor. Başvuruda ise kimlik kartı yeterli oluyor.

📢1400 TL’ye kadar hesaplara yatıyor! 📣Milyonlarca vatandaş devlet desteklerinden yararlanıyor! 📌Kimliğinizle başvurmanız yeterli!

ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ

Son zamlarla birlikte artan elektrik faturası destek miktarı evde yaşayan kişi sayısına göre 103 lira ila 206 lira arasında değişiyor. Bunun için hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor.

📢1400 TL’ye kadar hesaplara yatıyor! 📣Milyonlarca vatandaş devlet desteklerinden yararlanıyor! 📌Kimliğinizle başvurmanız yeterli!

Bu yıl itibarıyla bu tutar 1.417 lira. Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılıyor.

📢1400 TL’ye kadar hesaplara yatıyor! 📣Milyonlarca vatandaş devlet desteklerinden yararlanıyor! 📌Kimliğinizle başvurmanız yeterli!

CİHAZA BAĞIMLI HASTAYA ELEKTRİK YARDIMI

Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların aylık elektrik faturasının 200 liraya kadar olan kısmı devlet tarafından karşılanıyor.

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