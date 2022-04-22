📣Milyonlarca vatandaş devlet desteklerinden yararlanıyor! 📢1400 TL'ye kadar hesaplara yatıyor! 📌Kimliğinizle başvurmanız yeterli!

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara devlet destekleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde sosyal yardımlar yapılıyor ve bunun için kişilerin belirlenen şartları taşıması gerekiyor. Eğitim, sağlık, fatura gibi desteklerden faydalanmak isteyenlerin istenen şartları taşıyor olması ve kimlikleri ile ilgili kurumlara başvuru yapması önemli. 1400 TL'ye kadar hesaplara yatıyor ve milyonlarca vatandaş bu devlet desteklerinden yararlanabiliyor. İşte ayrıntılar!