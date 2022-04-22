📌Hiç sigortası olmayan ev hanımları da yararlanabiliyor! 📢SGK'dan 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Başvuru şartlarını taşıyanlar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik için bazı şartlar sunuyor ve taşıyanlar bu haktan yararlanabiliyor. 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi ise gündemde oldukça dikkat çekiyor ve detaylar merakla araştırılıyor. Uzun süre evli kalan, hiç sigortası olmayan ev hanımları da bu imkandan faydalanabiliyor. Daha önce çalışıp çalışmamasının bir önemi yok, emekli olabilmek için başvuru şartlarının neler olduğunu haberimizden öğrenebilir ve SGK'ya başvurunuzu yapabilirsiniz.