RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 📌Hiç sigortası olmayan ev hanımları da yararlanabiliyor! 📢SGK'dan 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Başvuru şartlarını taşıyanlar...

📌Hiç sigortası olmayan ev hanımları da yararlanabiliyor! 📢SGK'dan 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Başvuru şartlarını taşıyanlar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik için bazı şartlar sunuyor ve taşıyanlar bu haktan yararlanabiliyor. 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi ise gündemde oldukça dikkat çekiyor ve detaylar merakla araştırılıyor. Uzun süre evli kalan, hiç sigortası olmayan ev hanımları da bu imkandan faydalanabiliyor. Daha önce çalışıp çalışmamasının bir önemi yok, emekli olabilmek için başvuru şartlarının neler olduğunu haberimizden öğrenebilir ve SGK'ya başvurunuzu yapabilirsiniz.

22.04.2022 12:06 - Son Güncelleme: 22.04.2022 12:07
📢SGK’dan 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! 📌Hiç sigortası olmayan ev hanımları da yararlanabiliyor! Başvuru şartlarını taşıyanlar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik için bazı şartlar sunuyor ve taşıyanlar bu haktan yararlanabiliyor. 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi ise gündemde oldukça dikkat çekiyor ve detaylar merakla araştırılıyor. Uzun süre evli kalan, hiç sigortası olmayan ev hanımları da bu imkandan faydalanabiliyor. Daha önce çalışıp çalışmamasının bir önemi yok, emekli olabilmek için başvuru şartlarının neler olduğunu haberimizden öğrenebilir ve SGK'ya başvurunuzu yapabilirsiniz.

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📢SGK’dan 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! 📌Hiç sigortası olmayan ev hanımları da yararlanabiliyor! Başvuru şartlarını taşıyanlar...

Ev Hanımlarının Emekli Olmasındaki Şartlar Nelerdir?

Normal şartlarda; 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınların emekliliği için 7.200 prim gününe sahip olması ve en az 20 yıl çalışma hayatına devam etmesi gerekiyor.

📢SGK’dan 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! 📌Hiç sigortası olmayan ev hanımları da yararlanabiliyor! Başvuru şartlarını taşıyanlar...

Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyor.

📢SGK’dan 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! 📌Hiç sigortası olmayan ev hanımları da yararlanabiliyor! Başvuru şartlarını taşıyanlar...

Ancak meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler meydana gelmeye başlayacak.

📢SGK’dan 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! 📌Hiç sigortası olmayan ev hanımları da yararlanabiliyor! Başvuru şartlarını taşıyanlar...

06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler.

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