Araba almak isteyenler içi yeni dönem başladı! Hesaplamalar sil baştan oldu! 10 yaşa kadar ikinci el araçlar için 1.700 TL taksitle
BDDK taşıt kredilerinde vade ve limitleri tekrardan düzenledi. Limitlerin ve vade adedinin artmasının sonrasında tek tek avantajlı oranlarını duyurmaya başlayan bankalar yeni bir yarışa başladı. Sıfır km ve ikinci el otomobil satın alabilmek isteyen bireylerin en makul oranlara sahip bankaları araştırdıkları görülüyor. Öte yandan taşıt kredilerinde yeni düzenlemenin uygulanması ile otomobil piyasalarının da uzun süredir yaşanan durgunluk etkisini üzerinden atması beklendiği ifade edildi.
Son dönemde bankaların yüksek faizli taşıt kredisi sunması ve otomobil fiyatlarının artmasının ardından araç satışları durma noktasında gelmişti. Yapı Kredi, ING Bank ve Vakıfbank ise yeni oranlara göre taşıt kredisi avantajlarını duyurdu. İşte cazip taşıt kredisi fırsatları…
Taşıt Kredilerinde Yeni Dönem Resmen Başladı!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt kredilerinde uygulanacak yeni limit ve vade oranlarını duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda taşıt kredilerinde yeni bir düzenleme yapılacağı sinyalini veren BDDK, kredi limitlerinde 120 bin liraya kadar yüzde 70 oranında verilen kredilerin, 400 bin liraya kadar yükseltilmesini sağladı.
ING Bank Taşıt Kredisi
Taşıt kredilerinde yeni düzenleme sonrasında en uygun taşıt kredisi veren bankalar da araştırılmaya başladı. ING Bank ise sıfır ve ikinci el taşıt kredilerinde avantajlı oranları ile dikkat çeken bankalar arasında yerini alıyor.