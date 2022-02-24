EYT’de son dakika gelişmesi! AK Partili isim tarih verdi! EYT ne zaman çıkacak?

EYT başta olmak üzere birçok konunun gündemlerinde olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Çalışma Bakanlığımız ile birlikte tüm konuları çalışıyoruz" dedi. 2022 yılı ile birlikte konuların bir süreç içinde ele alındığını anlatan Akbaşoğlu bu noktada 5 adımlı çalışma olduğunu ve bunların sırasıyla çözüldüğünü söyledi.