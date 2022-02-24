EYT'de son dakika gelişmesi! AK Partili isim tarih verdi! EYT ne zaman çıkacak?
Son dakika haberi... Milyonlarca çalışan ve emekli olmak için yaşını bekleyen kişi EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili çıkacak kanunu bekliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT ile ilgili TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunurken bir de tarih verdi. Peki EYT çalışması ne aşamada? EYT ne zaman çözüme kavuşacak? Temmuzda memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadroda son durum ne? İşte tüm detaylar...
Milyonlarca sigortalının yakından takip ettiği Emeklilikte yaşa Takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler kadro çalışmaları ile memur ve emeklilerin merak ettiği Temmuz zammıyla ilgili önemli açıklamalar geldi. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tüm konuların çalışıldığını ve gelinen noktaları anlattı.
EYT başta olmak üzere birçok konunun gündemlerinde olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Çalışma Bakanlığımız ile birlikte tüm konuları çalışıyoruz" dedi. 2022 yılı ile birlikte konuların bir süreç içinde ele alındığını anlatan Akbaşoğlu bu noktada 5 adımlı çalışma olduğunu ve bunların sırasıyla çözüldüğünü söyledi.
2) Emekli ve memura ek zam:
Şunları söyledi: Ocak ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra memurların ve emeklilerin zamları da ortaya çıktı. Bununla birlikte memur ve memur emeklilerine 2.5 puanlık daha ek zam yapılarak toplam zam oranı yüzde 31'e çıkartıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammıyla birlikte taban maaşları 1.500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartıldı.