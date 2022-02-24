Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! Uzman isim 'alıcılar anlayamaz' diyerek uyardı! Hasarsız aldığınız araba...
Eskişehir'de bir vatandaş satıcısının ekspertiz raporunu göstererek sattığı otomobili, kendisi kontrole sokmadan satın aldı. Daha sonra şüphe üzerine aracı tekrar ekspertiz kontrolüne sokan talihsiz adam hayatının şokunu yaşadı. Sahibinden ikinci el araba alacaklara uzman isimden uyarı geldi. Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun zararların 100 bin TL'ye çıkabileceğini söyledi.
Eskişehir'de satıcısının ekspertiz kontrolünden geçirerek tamamen orijinal diye satılan otomobilin hem ekleme hem de 4 kapısının daha önceden değişmiş olduğu ortaya çıktı.
Eskişehir'de bir vatandaş satıcısının ekspertiz raporunu göstererek sattığı otomobili, kendisi kontrole sokmadan satın aldı. Daha sonra şüphe üzerine aracı tekrar ekspertiz kontrolüne sokan talihsiz adam hayatının şokunu yaşadı.
Yapılan kontrolde sözde tamamen orijinal diye satılan otomobilin arka ve ön kısmının farklı modellerde olduğu, 4 kapısının daha önceden değiştiği anlaşıldı. Ayrıca aracın ön cam direğinde, tavanında, arka kapılarında kesme olduğu; hava yastığının tamir gördüğü ve ön direklerin de işlemli olduğu ortaya çıktı.
"ZARAR 100 BİN TL'NİN ÜZERİNDE OLABİLİR"
Otomobil sahibinin ekspertiz kontrolü için işletmelerine geldiğini aktaran Oto Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun, araçla ilgili ortaya çıkan maddi zararı anlattı. Zararın yaklaşık 100 bin TL olduğunu belirten Tosun, Bu araçtaki durum biraz farklı, satıcının orijinal diye almış olduğu bir araç.