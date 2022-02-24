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Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! Uzman isim 'alıcılar anlayamaz' diyerek uyardı! Hasarsız aldığınız araba...

Eskişehir'de bir vatandaş satıcısının ekspertiz raporunu göstererek sattığı otomobili, kendisi kontrole sokmadan satın aldı. Daha sonra şüphe üzerine aracı tekrar ekspertiz kontrolüne sokan talihsiz adam hayatının şokunu yaşadı. Sahibinden ikinci el araba alacaklara uzman isimden uyarı geldi. Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun zararların 100 bin TL'ye çıkabileceğini söyledi.

24.02.2022 10:54 - Son Güncelleme: 24.02.2022 10:54
Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! Uzman isim ’alıcılar anlayamaz’ diyerek uyardı! Hasarsız aldığınız araba...

Eskişehir'de satıcısının ekspertiz kontrolünden geçirerek tamamen orijinal diye satılan otomobilin hem ekleme hem de 4 kapısının daha önceden değişmiş olduğu ortaya çıktı.

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Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! Uzman isim ’alıcılar anlayamaz’ diyerek uyardı! Hasarsız aldığınız araba...

Eskişehir'de bir vatandaş satıcısının ekspertiz raporunu göstererek sattığı otomobili, kendisi kontrole sokmadan satın aldı. Daha sonra şüphe üzerine aracı tekrar ekspertiz kontrolüne sokan talihsiz adam hayatının şokunu yaşadı.

Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! Uzman isim ’alıcılar anlayamaz’ diyerek uyardı! Hasarsız aldığınız araba...

Yapılan kontrolde sözde tamamen orijinal diye satılan otomobilin arka ve ön kısmının farklı modellerde olduğu, 4 kapısının daha önceden değiştiği anlaşıldı. Ayrıca aracın ön cam direğinde, tavanında, arka kapılarında kesme olduğu; hava yastığının tamir gördüğü ve ön direklerin de işlemli olduğu ortaya çıktı.

Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! Uzman isim ’alıcılar anlayamaz’ diyerek uyardı! Hasarsız aldığınız araba...

"ZARAR 100 BİN TL'NİN ÜZERİNDE OLABİLİR"
Otomobil sahibinin ekspertiz kontrolü için işletmelerine geldiğini aktaran Oto Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun, araçla ilgili ortaya çıkan maddi zararı anlattı. Zararın yaklaşık 100 bin TL olduğunu belirten Tosun, Bu araçtaki durum biraz farklı, satıcının orijinal diye almış olduğu bir araç.

Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! Uzman isim ’alıcılar anlayamaz’ diyerek uyardı! Hasarsız aldığınız araba...

Ona satan arkadaş 'eksper raporu yaptırdım, bir daha gerek yok' demiş. O da gerek görmeden gidip almış. Eksper raporundaki küçük yazılardan şüphelenerek aracı bize getirdi. Getirdiği araçta 4 kapı değişen çıktı. Eklemeden hariç. 4 kapı değişen bir araçta en aza, 30-40 bin TL masraf çıkıyor.

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