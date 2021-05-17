Araba alacaklar için yüreklere su serpen haber: Reno, Pejo, Opel, Citroen, Fiat, Kia, Jeep... Sıfır faizli kredi müjdesi geldi! Mayıs ayı için geçerli!
Sıfır faizli kredi müjdesi geldi! Araba alacaklar için sıfır faizli kredi imkanı. Mayıs ayı için geçerli. Birçok marka ve model kampanyaya dahil edildi. Otomobil satın almak isteyenlerin akıllarında kampanyaların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı kaldı. İşte Türkiye'de satış yapan Opel, Peugeot, Jeep, Citroen, Kia, Renault, Fiat markaların kampanyalı fiyatları... Citroen, mayıs ayına özel C3 modelinde 50 bin TL için 12 ay boyunca sıfır faiz ya da 5 bin TL nakit alım desteği, diğer modellerinde de uygun alım seçenekleri sunan kampanya başlattı. Markadan yapılan açıklamaya göre, Citroen, yaz aylarına yeni bir otomobille girmek isteyenler için özel satın alma ve faiz seçenekleri sunuyor.
Faizlerin düşmesini bekleyen milyonlara güzel haber. Sıfır faiz imkanı sunuluyor. Faizsiz ödeme seçeneğinin yanı sıra farklı avantajlar da bulunuyor. Peugeot Türkiye açıklamasına göre, mayıs ayında hafif ticari araç grubuna özel cazip faiz oranları ve satın alma seçenekleri sunuluyor. Kampanya kapsamında, Peugeot Rifter 80 bin TL için sıfır aizle satışa çıkıyor. Peugeot hafif ticari ailesi de 100 bin TL için yüzde 1,09 faizle dikkati çekiyor. Ayrıca, 17 Mayıs'a kadar bir Peugeot sahibi olan herkese Artı Garanti de hediye ediliyor. İşte Türkiye'de satış yapan Opel, Peugeot, Jeep, Citroen, Kia, Renault, Fiat markaların kampanyalı fiyatları...