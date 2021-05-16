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Dolar ve altın yatırımı olanlar dikkat! Getirisi hepsini geride bıraktı

Son dönemde yatay seyreden borsa endeksinde, sanayi sektörünün getirisi ise dolar, altın ve enflasyon oranının üzerinde gerçekleşti. BIST Sanayi Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 15 yükseldi. Aynı dönemde dolar yüzde 13, euro yüzde 12, TÜFE yüzde 5,45 ve ÜFE de yüzde 12,9 oranında arttı. Peki önümüzdeki dönemde dolar ve altın fiyatlarında durum ne olacak? İşte tahminler...

16.05.2021 08:44 - Son Güncelleme: 16.05.2021 08:46
Dolar ve altın yatırımı olanlar dikkat! Getirisi hepsini geride bıraktı

Koronavirüs salgınıyla birlikte ekonomiler ciddi daralma yaşadı. Bununla birlikte sanayide çarklar döndü. Tüketici davranışlarındaki değişimler, kredi teşvikleri, tedarik zincirlerinin farklılaşması bu dönemde sanayi sektörünün faaliyetlerini sürdürmesini destekledi.

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Dolar ve altın yatırımı olanlar dikkat! Getirisi hepsini geride bıraktı

Milliyet'in haberine göre sanayide gelir ve kârlar korundu. Buna bağlı olarak sanayi hisseleri de prim yaptı. BIST Sanayi Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 15 değer kazandı.

Dolar ve altın yatırımı olanlar dikkat! Getirisi hepsini geride bıraktı

Aynı dönemde üretici fiyatları yüzde 12.91, tüketici fiyatları yüzde 5.45 artış gösterdi. Gelir ve kârlılıkta düzenli büyüyen firmaların takibi önemli. Sürekli işlem yaparak getiri peşinde koşanlar yüksek primleri kaçırırken güçlü hisselerde pozisyonlarını bozmayanlar kazandı.

Dolar ve altın yatırımı olanlar dikkat! Getirisi hepsini geride bıraktı

SANAYİDE SEÇİCİ KAZANÇLAR
'Değer yatırım' ekolünün babası kabul edilen Benjamin Graham, "Gerçek para hisse alım satımıyla değil, hissenin üzerine oturup sermaye kazancı sağlamakla ve kâr payı toplamakla elde edilir" diyor.

Dolar ve altın yatırımı olanlar dikkat! Getirisi hepsini geride bıraktı

Değer yatırımcısı için önemli olan büyüyen firmaları bulmak ve sonrasında da pozisyonlarını bozmamak. Graham, "Hissedarlar tüm akıl ve enerjilerini, hisselerini aldıkları şirketlerin iyi işletme kârı üretmelerine yöneltmeliler. Bu da o şirketlerin dürüst ve ehil yöneticiler tarafından yönetildiklerinden emin olmaları anlamına gelir" diyor.