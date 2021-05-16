Dolar ve altın yatırımı olanlar dikkat! Getirisi hepsini geride bıraktı
Son dönemde yatay seyreden borsa endeksinde, sanayi sektörünün getirisi ise dolar, altın ve enflasyon oranının üzerinde gerçekleşti. BIST Sanayi Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 15 yükseldi. Aynı dönemde dolar yüzde 13, euro yüzde 12, TÜFE yüzde 5,45 ve ÜFE de yüzde 12,9 oranında arttı. Peki önümüzdeki dönemde dolar ve altın fiyatlarında durum ne olacak? İşte tahminler...
16.05.2021 08:44
- Son Güncelleme: 16.05.2021 08:46
Değer yatırımcısı için önemli olan büyüyen firmaları bulmak ve sonrasında da pozisyonlarını bozmamak. Graham, "Hissedarlar tüm akıl ve enerjilerini, hisselerini aldıkları şirketlerin iyi işletme kârı üretmelerine yöneltmeliler. Bu da o şirketlerin dürüst ve ehil yöneticiler tarafından yönetildiklerinden emin olmaları anlamına gelir" diyor.