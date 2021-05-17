Bu artış tüm dengeleri alt üst edecek! Altın fiyatları bastı gaza gidiyor! Gram altında, tam altında 22 ayar bilezikte, çeyrek altında…

Bu artış tüm dengeleri alt üst edecek! Altın fiyatları bastı gaza gidiyor! Güne yükseliş ile başlayan altın maliyetleri şaşkınlık nedeni oldu. Dün ile yalnızca bugün arasında 50 lirayı aşkın bir yükseliş alana geldi. Dün itibariyle altın alan vatandaşlar ise mevzu hakkında şaşkınlıklarını gözetemedi. Yalnızca 1 ay içerisinde altın maliyetlerinin 1000 liraya kadar yükseleceği düşünülmeye başlandı. Peki, aktüel altın maliyetleri ne kadar? Yakın dönemde çeyrek altın 800 lirayı, Cumhuriyet altını 3.200 lirayı görürken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde yükselişini sürdürüyor. Küresel piyasalarda da altın, 1,840 doların üzerine yükselerek 11 Şubat sonrası zirveyi gördü.

17.05.2021 08:31 - Son Güncelleme: 17.05.2021 08:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





