Raflarda görücüye çıkıyor! BİM 27 Nisan aktüel kataloğunda bu hafta muhteşem sürprizler! 3 rafta...

BİM 27 Nisan aktüel kataloğuyla bugün pek çok indirim raflarda yerini alıyor. BİM'de bu hafta 3 rafta sürpriz indirim bulunuyor. BİM'de gelecek hafta Danet Dana Kangal Sucuk, Erpiliç Piliç Parmak Köfte, Derya Ton Balığı Salatası, Sana Margarin Tereyağı Lezzeti Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması, Çilekli Beyaz Çikolata, Albeni Çikolata Kaplı Karamelli Bisküvi, Hanımeller Limonlu ve Beyaz Çikolatalı Kurabiye, Halley Granüllü Sütlü Çikolata Kaplı Sandviç Bisküvi, Marmarabirlik Yağlı Salamura Zeytin ve Danet Pastırma dikkat çekecek.