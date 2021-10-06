Paralar 2 gün içinde hesaplara yatıyor! 1.500 TL ve 2.500 TL üstü emekli maaşı alanlar dikkat
Paralar 2 gün içinde hesaplara yatıyor! Peş peşe promosyon açıklamaları için detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankalar emekli kişilerin maaşlarını kendi bankalarına çekmek amacıyla yarışa girdi. Kuveyt Türk Bankası, resmi internet sitesi üzerinden emekli promosyon kampanyasına dair açıklama yaptı. Banka yaptığı açıklamada, emekli maaşını Kuveyt Türk'ten alan emeklilere 1.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacağını bildirdi. Buna göre, 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.
EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİYLE İLGİLİ DETAYLAR;
SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, bankamız aracılığıyla alan ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilerimize;
Emekli Promosyonu Alabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?
Emekli vatandaşların promosyon ödemesi alabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Kuveyt Türk Bankası'ndan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Emekli maaşını Kuveyt Türk Bankası'na yeni taşıyan müşterilerin maaşlarını en az 1 defa bankadan aldıktan sonra, mevcut emekli maaş müşterilerimizse beklemeksizin en yakın Kuveyt Türk şubesine gelerek promosyon başvurusunda bulunmalarını takiben 3 iş günü sonrasında ödeme müşterimizin hesabına gerçekleştirilmektedir.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NEDİR?
Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan vatandaşlara verdiği paradır. 2017 senesinde Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ilaveten kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi amacıyla uyuşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.