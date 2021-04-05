Araba alacaklar dikkat! Bu fırsat kaçmaz! Sıfır faiz seçeneği…

Açıklamaya göre, Opel'in başarılı modeli Corsa'ya nisanda 172 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca tüm Corsa modellerinde 100 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Corsa'nın en donanımlı ve teknolojik Ultimate versiyonu; sportif tampon tasarımı, 17 inç elmas kesim jantları, dijital sürücü bilgi ekranı ve üstün güvenlik özellikleriyle segmentinde öne çıkıyor.