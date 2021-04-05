Araba alacaklar dikkat! Bu fırsat kaçmaz! Sıfır faiz seçeneği…
Araba alacaklar dikkat! Bu fırsat kaçmaz! Sıfır faiz seçeneği… Otomotiv firmaları araba almak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Gelen son dakika haberine göre araba alımında sıfır faizli kredi seçeneği getirildi. Nisan ayı için geçerli olan kampanyalarda alıcılara taksit seçeneğinden özel finansman seçeneklerine kadar birçok avantaj sunuluyor. İşte detaylar…
Türkiye'de araba satışları martta rekor üstüne rekor kırdı. Zam gelmeden araba alarak kara geçmek isteyen vatandaşlar 96 bin 128 adetlik satışla rekoru üst seviyeye taşıdı. Rekoru getiren bir diğer etken ise araç indirimleri ve kampanyaları oldu. Martın en fazla satılan aracı Corolla'ya aybaşında 23 bin liralık indirim yapılmıştı.
Açıklamaya göre, Opel'in başarılı modeli Corsa'ya nisanda 172 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca tüm Corsa modellerinde 100 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Corsa'nın en donanımlı ve teknolojik Ultimate versiyonu; sportif tampon tasarımı, 17 inç elmas kesim jantları, dijital sürücü bilgi ekranı ve üstün güvenlik özellikleriyle segmentinde öne çıkıyor.
Yeni Opel Crossland, benzinli ve dizel seçenekleri, AGR onaylı koltukları, çift renk tavan seçeneği, yeni vizör tasarımı gibi bünyesinde bulundurduğu farklı özellikleriyle sevenlerinden yüksek talep görüyor. Yeni Opel Crossland modeline nisan ayında 219 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor.