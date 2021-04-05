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Bankamatikten 2000 TL çekmeyi unutmayın! 2 ay arayla yatacak! Milyonlarca emekli faydalanacak!

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ödemelerinden faydalanabilecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere 1000 TL ikramiye yatırılacak. İkramiyelerden faydalanmak isteyenler 2 ay arayla ödeme alabilecek. Mayıs ve Temmuz aylarında yatırılacağı tahmin edilen emekli bayram ikramiyesinin bu yıl zam görüp görmeyeceği de merak edilen konuların başında geliyor. Emekli ikramiyelerini bankamatiklerden kolaylıkla çekebileceksiniz. Peki emekli ikramiyesine zam gelecek mi?

05.04.2021 21:48 - Son Güncelleme: 05.04.2021 21:48
Bankamatikten 2000 TL çekmeyi unutmayın! 2 ay arayla yatacak! Milyonlarca emekli faydalanacak!

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi zammı var mı? Milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000 TL olmak üzere toplam 2000 TL ikramiye alabilecek. Bu yılki ikramiyelerde zam olabileceği iddia ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiye zammı var mı?

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Bankamatikten 2000 TL çekmeyi unutmayın! 2 ay arayla yatacak! Milyonlarca emekli faydalanacak!

Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi.

Buna göre ikramiye bin 83 lira olacak.

Bankamatikten 2000 TL çekmeyi unutmayın! 2 ay arayla yatacak! Milyonlarca emekli faydalanacak!

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs. İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları.

2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu.

Bankamatikten 2000 TL çekmeyi unutmayın! 2 ay arayla yatacak! Milyonlarca emekli faydalanacak!

Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.

Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış talepleri gündeme geldi.

Bankamatikten 2000 TL çekmeyi unutmayın! 2 ay arayla yatacak! Milyonlarca emekli faydalanacak!

Türkiye Emekliler Derneği, "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" açıklaması yaptı.

Talep gerçekleşirse, ikramiye Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artacak.