Bankamatikten 2000 TL çekmeyi unutmayın! 2 ay arayla yatacak! Milyonlarca emekli faydalanacak!

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi zammı var mı? Milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000 TL olmak üzere toplam 2000 TL ikramiye alabilecek. Bu yılki ikramiyelerde zam olabileceği iddia ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiye zammı var mı?