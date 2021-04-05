Bankamatikten 2000 TL çekmeyi unutmayın! 2 ay arayla yatacak! Milyonlarca emekli faydalanacak!
Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ödemelerinden faydalanabilecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere 1000 TL ikramiye yatırılacak. İkramiyelerden faydalanmak isteyenler 2 ay arayla ödeme alabilecek. Mayıs ve Temmuz aylarında yatırılacağı tahmin edilen emekli bayram ikramiyesinin bu yıl zam görüp görmeyeceği de merak edilen konuların başında geliyor. Emekli ikramiyelerini bankamatiklerden kolaylıkla çekebileceksiniz. Peki emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi zammı var mı? Milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000 TL olmak üzere toplam 2000 TL ikramiye alabilecek. Bu yılki ikramiyelerde zam olabileceği iddia ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiye zammı var mı?