A101 8 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu! Ramazan öncesi büyük indirim başladı!
A101 8 Nisan Perşembe aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve indirim fırsatları yarın alışveriş yapacak olanlar tarafından merakla araştırılıyor. A101'de bu hafta TOSHIBA 4K Android Smart Led TV, Hi-Level 43" Full HD Android Smart Led TV, Sunny SN7016 7", REGAL RGL 90 BT/ BT1001 büro tipi buzdolabı ürünleri kataloğun en nadide ürünleri olarak ön planda. Ayrıca tüm plastik kap, sepet ve mutfak ürünlerinde yüzde 25 indirim dikkat çekiyor. İşte A101 8 Nisan aktüel kataloğu ürünleri
A101 8 Nisan aktüel ürünler kataloğu: Marketlerin sunduğu aktüel ürünler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor ve erken saatlerde gidip almak isteyenler öncesinde güncel A101 aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. Alacaklarının listesini yapmak isteyenler A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerin ne kadar fiyattan satışa sunacağını araştırıyor. Türkiye'nin birçok yerinde şubesi bulunan ve ürün çeşitliliği, uygun fiyatları ile dikkat çeken A101 haftanın yıldızlarında yine her eve ve bütçeye uygun ürünler var.
TOSHIBA 50UAA2063DT 4K Android Smart Led TV 4499 TL
Hi-Level 43" Full HD Android Smart Led TV 2299 TL
Sunny SN7016 7" tablet 399 TL
TCL 10SE 128GB cep telefonu 2199 TL
REGAL RGL 90 BT/ BT1001 büro tipi buzdolabı 859 TL
SEG SCM 9100/CM 910 9kg çamaşır makinesi 1899,00 TL
SEG SBM 4001 /BM 4001 4 programlı bulaşık makinesi 1699,00 TL
Schefer Vakum dik süpürge 189,00 TL
Sunny Maharet SN5BLD25B multi blender seti 199,00 TL
Arzum AR6002 Steamforce buhar istasyonlu ütü 539,00 TL
Arzum AR2037 Mistost tost makinesi 239,00 TL
Felix FL 598 Smarta yağ ve su ölçer dijital baskül 79,95 TL
Aprilla AHC 5026 şarjlı saç ve sakal düzeltme makinesi 79,95 TL
Aprilla AFM 2800 Sonic yüz temizleyici 29,95 TL