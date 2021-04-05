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A101 8 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu! Ramazan öncesi büyük indirim başladı!

A101 8 Nisan Perşembe aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve indirim fırsatları yarın alışveriş yapacak olanlar tarafından merakla araştırılıyor. A101'de bu hafta TOSHIBA 4K Android Smart Led TV, Hi-Level 43" Full HD Android Smart Led TV, Sunny SN7016 7", REGAL RGL 90 BT/ BT1001 büro tipi buzdolabı ürünleri kataloğun en nadide ürünleri olarak ön planda. Ayrıca tüm plastik kap, sepet ve mutfak ürünlerinde yüzde 25 indirim dikkat çekiyor. İşte A101 8 Nisan aktüel kataloğu ürünleri

05.04.2021 17:27 - Son Güncelleme: 05.04.2021 17:27
A101 8 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu! Ramazan öncesi büyük indirim başladı!

A101 8 Nisan aktüel ürünler kataloğu: Marketlerin sunduğu aktüel ürünler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor ve erken saatlerde gidip almak isteyenler öncesinde güncel A101 aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. Alacaklarının listesini yapmak isteyenler A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerin ne kadar fiyattan satışa sunacağını araştırıyor. Türkiye'nin birçok yerinde şubesi bulunan ve ürün çeşitliliği, uygun fiyatları ile dikkat çeken A101 haftanın yıldızlarında yine her eve ve bütçeye uygun ürünler var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
A101 8 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu! Ramazan öncesi büyük indirim başladı!

TOSHIBA 50UAA2063DT 4K Android Smart Led TV 4499 TL
Hi-Level 43" Full HD Android Smart Led TV 2299 TL
Sunny SN7016 7" tablet 399 TL
TCL 10SE 128GB cep telefonu 2199 TL
REGAL RGL 90 BT/ BT1001 büro tipi buzdolabı 859 TL
SEG SCM 9100/CM 910 9kg çamaşır makinesi 1899,00 TL
SEG SBM 4001 /BM 4001 4 programlı bulaşık makinesi 1699,00 TL

A101 8 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu! Ramazan öncesi büyük indirim başladı!

Schefer Vakum dik süpürge 189,00 TL
Sunny Maharet SN5BLD25B multi blender seti 199,00 TL
Arzum AR6002 Steamforce buhar istasyonlu ütü 539,00 TL
Arzum AR2037 Mistost tost makinesi 239,00 TL
Felix FL 598 Smarta yağ ve su ölçer dijital baskül 79,95 TL
Aprilla AHC 5026 şarjlı saç ve sakal düzeltme makinesi 79,95 TL
Aprilla AFM 2800 Sonic yüz temizleyici 29,95 TL

A101 8 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu! Ramazan öncesi büyük indirim başladı!

Arzum AR1133 Choppy doğrayıcı 169,00 TL
Kiwi Baby KBABY58 otomatik göğüs pompası 119,00 TL
Kiwi Baby KBABY91 bebek telsizi 129,00 TL
Kiwi KYM 7209 yoğurt makinesi 99,95 TL
Şeffaf bebek küveti 59,95 TL
Şeffaf su kovası 21,95 TL
Şeffaf maşrapa 5,95 TL

A101 8 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu! Ramazan öncesi büyük indirim başladı!

LED'li gece lambası 12,95 TL
Çocuk salıncağı 59,95 TL
MGS mama sandalyesi 65,00 TL
Miniço katlanabilir yatak bariyeri 99,95 TL
MGS oyuncak aktivite masası 49,95 TL
Oyuncaklı bebek oyun halısı 59,95 TL
16 jant bisiklet 379,95 TL
Pedallı & Römorklı traktör 249,00 TL