Araba alacaklar bakmadan karar vermeyin! 2022 Şubat ayı güncel otomobil kampanyaları! Renault, Opel, Kia, Dacia indirim fırsatları…

17 Şubat 2022 tarihine kadar geçerli aylık 100.000 TL'ye 12 ay, %0,9 faiz otomobil satış kampanyası kapsamında belirtilen aylık %0,99 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu 100.000 TL tutarlı ve 12 ay vadeli FordFinans kredilerinde geçerlidir. Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 8.990,76TL'dir. Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 549,82 TL dosya masrafı ve vergiler dahil edildiğinde FordFinans kredisinin yıllık toplam maliyet oranı 16,2453% olmaktadır.