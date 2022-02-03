Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Araba alacaklar bakmadan karar vermeyin! 2022 Şubat ayı güncel otomobil kampanyaları! Renault, Opel, Kia, Dacia indirim fırsatları…

Araba alacaklar bakmadan karar vermeyin! 2022 Şubat ayı güncel otomobil kampanyaları! Renault, Opel, Kia, Dacia indirim fırsatları…

Otomobil sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar yeni ayın başlamasıyla birlikte aylık olarak güncellenen otomobil kampanyalarını araştırmaya başladı. 2022 Şubat ayı güncel otomobil kampanyalarını inceleyerek bütçenize ve ihtiyacınıza en uygun araca karar verebilirsiniz. Tek tek otomobil firmalarını dolaşmak yerine kolayca bilgi sahibi olabilir ve Renault, Opel, Kia, Dacia indirim fırsatlarnı yakalayabilirsiniz. Bu markaların dışında daha pek çok markanın otomobil kampanyalarında neler var?

03.02.2022 15:01 - Son Güncelleme: 03.02.2022 15:09
Araba alacaklar bakmadan karar vermeyin! 2022 Şubat ayı güncel otomobil kampanyaları! Renault, Opel, Kia, Dacia indirim fırsatları…

Araba almak isteyen vatandaşlar öncelikle markaların güncel kampanyalarından haberdar olmak istiyor ve araştırmalarını yoğunlaştırıyor. Otomobil almadan önce haberimizdeki 2022 Şubat ayı güncel otomobil kampanyalarını incelemeyi unutmayın. Hem bütçenizi zorlamadan hem de ihtiyaç duyduğunuz modelde araca sahip olmanız mümkün. Renault, Opel, Kia, Dacia indirim fırsatları haberimizde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Araba alacaklar bakmadan karar vermeyin! 2022 Şubat ayı güncel otomobil kampanyaları! Renault, Opel, Kia, Dacia indirim fırsatları…

FORD

Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 100.000 TL, 12 ay, %0,991 faiz kampanyaları

Araba alacaklar bakmadan karar vermeyin! 2022 Şubat ayı güncel otomobil kampanyaları! Renault, Opel, Kia, Dacia indirim fırsatları…

17 Şubat 2022 tarihine kadar geçerli aylık 100.000 TL'ye 12 ay, %0,9 faiz otomobil satış kampanyası kapsamında belirtilen aylık %0,99 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu 100.000 TL tutarlı ve 12 ay vadeli FordFinans kredilerinde geçerlidir. Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 8.990,76TL'dir. Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 549,82 TL dosya masrafı ve vergiler dahil edildiğinde FordFinans kredisinin yıllık toplam maliyet oranı 16,2453% olmaktadır.

Araba alacaklar bakmadan karar vermeyin! 2022 Şubat ayı güncel otomobil kampanyaları! Renault, Opel, Kia, Dacia indirim fırsatları…

RENAULT

YENİ TALIANT OTOMATİK VİTES, 203.509 TL'DEN BAŞLAYAN ÖTV MUAF FİYATIYLA

İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2021 Model Yılı Yeni Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, ÖTV muaf satışlar için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.

Araba alacaklar bakmadan karar vermeyin! 2022 Şubat ayı güncel otomobil kampanyaları! Renault, Opel, Kia, Dacia indirim fırsatları…

Yeni Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg'in ortalama CO2 salımı 138 – 139 g/km; yakıt tüketimi 6,1 lt/100km aralığındadır. Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 28.02.2022 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. ÖTV muaf satış koşulları ve detayları için https://www.renault.com.tr/renault-kesfet/engelliler-icin.html sayfasını ziyaret edebilirsiniz. MAİS'in, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkı saklıdır.

SON DAKİKA