Araba alacaklar bakmadan karar vermeyin! 2022 Şubat ayı güncel otomobil kampanyaları! Renault, Opel, Kia, Dacia indirim fırsatları…
Otomobil sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar yeni ayın başlamasıyla birlikte aylık olarak güncellenen otomobil kampanyalarını araştırmaya başladı. 2022 Şubat ayı güncel otomobil kampanyalarını inceleyerek bütçenize ve ihtiyacınıza en uygun araca karar verebilirsiniz. Tek tek otomobil firmalarını dolaşmak yerine kolayca bilgi sahibi olabilir ve Renault, Opel, Kia, Dacia indirim fırsatlarnı yakalayabilirsiniz. Bu markaların dışında daha pek çok markanın otomobil kampanyalarında neler var?
Araba almak isteyen vatandaşlar öncelikle markaların güncel kampanyalarından haberdar olmak istiyor ve araştırmalarını yoğunlaştırıyor. Otomobil almadan önce haberimizdeki 2022 Şubat ayı güncel otomobil kampanyalarını incelemeyi unutmayın. Hem bütçenizi zorlamadan hem de ihtiyaç duyduğunuz modelde araca sahip olmanız mümkün. Renault, Opel, Kia, Dacia indirim fırsatları haberimizde yer alıyor.
17 Şubat 2022 tarihine kadar geçerli aylık 100.000 TL'ye 12 ay, %0,9 faiz otomobil satış kampanyası kapsamında belirtilen aylık %0,99 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu 100.000 TL tutarlı ve 12 ay vadeli FordFinans kredilerinde geçerlidir. Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 8.990,76TL'dir. Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 549,82 TL dosya masrafı ve vergiler dahil edildiğinde FordFinans kredisinin yıllık toplam maliyet oranı 16,2453% olmaktadır.
RENAULT
YENİ TALIANT OTOMATİK VİTES, 203.509 TL'DEN BAŞLAYAN ÖTV MUAF FİYATIYLA
İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2021 Model Yılı Yeni Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, ÖTV muaf satışlar için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.
Yeni Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg'in ortalama CO2 salımı 138 – 139 g/km; yakıt tüketimi 6,1 lt/100km aralığındadır. Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 28.02.2022 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. ÖTV muaf satış koşulları ve detayları için https://www.renault.com.tr/renault-kesfet/engelliler-icin.html sayfasını ziyaret edebilirsiniz. MAİS'in, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkı saklıdır.