Milyonları ilgilendiriyor! İkinci emeklilik artık çok kolay! İşte 5 soruda BES! Hangi hallerde BES'ten para çekilebilecek?
Bireysel Emeklilik Sistemi yeni avantajlara kavuştu. Sisteme katılmanın ve toplu ödeme yapmanın cazibesi artırıldı, nakit ihtiyaçlarının da BES'ten çıkmadan karşılanmasının yolu açıldı. Peki BES birikimleri için hangi avantajlar var? Hangi hallerde BES'ten para çekilebilecek? İşte 5 yenilik hakkında bilinmesi gerekenler...
13.3 milyon katılımcıya ve yaklaşık 250 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), yeni yılda yeni avantajlara kavuştu.
BES'e girişi teşvik eden ve katılımcıların sistemde devamlılığını sağlayacak önemli düzenlemeleri içeren yasa, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı.
En dikkat çekici yenilik devlet katkısı oranında oldu. Birikimlere devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.
Ayrıca yıllık devlet katkısı limitini aşan katkı payları için müteakip yıllarda devlet katkısının alınabilmesinin yolu açıldı, böylece sisteme toplu ödeme yapmanın cazibesi artırıldı.
45 yaşından büyüklerin talep etmesi halinde otomatik katılım sistemine (OKS) girebilmesine imkan tanınırken; nakit ihtiyacı doğan katılımcıların bunu sistemden çıkmadan karşılayabilmesine yönelik de 2 düzenleme yapıldı ve kısmi çekiş hakkı ile temlik imkanı getirildi. 5 soruda 5 yeniliğin detayları şöyle:
1- DEVLET KATKISI ORANININ YÜZDE 25'TEN YÜZDE 30'A ÇIKMASININ AVANTAJI NEDİR?
Gerek mevcut gerekse sisteme önümüzdeki dönemde girecek katılımcılar, yatıracakları her 100 liraları karşılığında 30 lira devlet katkısı alacak. Örneğin; BES'e aylık bin lira yatıran bir kişi için devlet aylık 250 lira, yıllık 3 bin lira katkı yapıyordu. Yeni düzenlemeyle aynı tutarda ödemeye devlet aylık 300 lira, yıllık da 3 bin 600 lira katkı sağlayacak.