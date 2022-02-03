Milyonları ilgilendiriyor! İkinci emeklilik artık çok kolay! İşte 5 soruda BES! Hangi hallerde BES'ten para çekilebilecek?

1- DEVLET KATKISI ORANININ YÜZDE 25'TEN YÜZDE 30'A ÇIKMASININ AVANTAJI NEDİR?

Gerek mevcut gerekse sisteme önümüzdeki dönemde girecek katılımcılar, yatıracakları her 100 liraları karşılığında 30 lira devlet katkısı alacak. Örneğin; BES'e aylık bin lira yatıran bir kişi için devlet aylık 250 lira, yıllık 3 bin lira katkı yapıyordu. Yeni düzenlemeyle aynı tutarda ödemeye devlet aylık 300 lira, yıllık da 3 bin 600 lira katkı sağlayacak.