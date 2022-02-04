Şubat ayı gıda, nakit para, erzak yardımı başvuruları başladı! Kalem kalem açıklandı! 2022'de belediye, valilik, kaymakamlıktan yardım destekleri!

Ekonomik anlamda zorluk çeken vatandaşlar için Şubat ayında da belediyeler, valilik, kaymakamlıklar gibi benzer kuruluşlardan yardım kampanyaları sağlanmaya devam ediliyor. 2022 yılı için ilk başvurular ocak ayı içinde alınmaya başlanmıştı. Şubat ayı içide destek almak isteyen vatandaşlar başvurularını gerekli kurumlara yapabilecek. Bu yardımlar, yakacak, erzak yardımı, eğitim yardımı, maddi destek ve nakit para yardımı gibi alanlarda ödeniyor. Şubat ayı gelmişken yazılı müracaat yapılması ile sağlanan bu destek ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşların yapmaları gereken işlemleri, alabilecekleri maddi yardımları ve başvuru işlemlerinin ne şekilde yapılacağına ilişkin detayları haberimizde ele aldık. Peki, gıda, erzak, kırtasiye yardımı başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler...