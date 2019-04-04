Anneye yarım mesai tam maaş

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. Bu desteklerden biri de doğum izinleri sonrasında anneler için yarım çalışma imkânı. Anneler çocuk sayısına göre belli sürelerle haftanın yarısında çalışıp tam maaş alabilecek. Peki, kimler yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir? Şartları neler? En fazla ne kadar süreyle ödenir? Ekonomi yazarı Faruk Erdem Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan yarı çalışma ödeneğiyle ilgili sorulara cevapladı. İşte detaylar...
Anneye yarım mesai tam maaş04.04.2019 10:09
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