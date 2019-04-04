Altın fiyatları son dakika! 4 Nisan 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları dolardaki sınırlı gerilemeye paralel olarak yükselirken, yatırımcılar ABD-Çin ticaret gelişmelerinin seyrini izliyorlar. Altını spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,291.89 dolara çıktı. Peki, Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Nisan güncel altın fiyatları...