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Altın fiyatları son dakika! 4 Nisan 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Dün kapanışta 24 ayar külçe altının gram fiyatı 0,17 artışla 231, 40 liradan işlem gördü. Altın yatırımcılarının yakından ilgilendiği altının güncel hali ne kadar? Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gramı ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 4 Nisan güncel altın fiyatları...

04.04.2019 09:21 - Son Güncelleme: 04.04.2019 09:21
Altın fiyatları son dakika! 4 Nisan 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları dolardaki sınırlı gerilemeye paralel olarak yükselirken, yatırımcılar ABD-Çin ticaret gelişmelerinin seyrini izliyorlar. Altını spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,291.89 dolara çıktı. Peki, Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Nisan güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika! 4 Nisan 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Saat 9.25 itibarıyla altın fiyatları şu şekilde:

Altın fiyatları son dakika! 4 Nisan 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI
232,95
233,27

Altın fiyatları son dakika! 4 Nisan 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
372,72
381,40

Altın fiyatları son dakika! 4 Nisan 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar?

YARIM ALTIN FİYATI
743,12
762,80

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