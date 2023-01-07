Anneler online başvuruyor maaşlar çocuklara bağlanıyor! Çocuklu ailelere Aile Bakanlığı para dağıtıyor! En az 2.059 TL harçlık! Anaokulu, ilkokul...

E devlet başvuruları açık! Aile Bakanlığı çocuklu ailelere çeşitli ödemeler yapmayı sürdürüyor. Çocuk Destek Bileşeni'nin yanı sıra SED ödemeleri de yapılıyor. Buna göre 2023 Ocak zammı sonrası Çocuk (Okul öncesi) 2.059,99, Çocuk (İlköğretim) 3.090,00, Çocuk (Ortaöğretim) 3.295,99, Çocuk (Ort. çağında okumayan) 2.059,99, Çocuk (Yükseköğretim) 3.708,00, Kuruluş bakımından ayrılan gençler 1.648,00 alıyor. İşte başvuru detayları...