Anneler babalar başvuruyor paralar okula giden evlada bağlanıyor! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL harçlık! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklu ailelere için harekete geçti. Sosyal yardımlar kapsamında hali hazırda okula giden milyonlarca öğrenciye çeşitli programlar aracılığı ile maddi destek sağlanıyor. Bu desteklere bir yenisi daha eklendi. Buna göre sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin Çocuk Destek Bileşeni ismiyle ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacağı müjdelendi. İşte detaylar...