Yaş tık düşüyor 44-45-46! Sandıktakiler EYT'li sayılmayacak! 1500, 3900 prim + 1 yılla... EYT'de sigortası 1999-2000-2002-2008-2009'da başlayana erken emeklilik ÇİZELGESİ!

EYT çalışmalarının tamamlanmasının ardından şimdi de ne zaman yasalacağı merak ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek" açıklamasında bulundu. Peki EYT formülü ne? EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor? İşte son dakika gelişmeler ve tüm merak edilenler! Sigorta başlangıç tarihi 1999-2000-2002-2008-2009 olanlar...