E-devlet üzerinden anında başvuru! 2 bin liraya kadar... 2022 Ekim belediye, SYDV, kaymakamlık kira yardımı başvuruları başladı!

Kira ücretlerindeki artış sonrası ödemede güçlük çekenler devlet tarafından yapılan kira yardımlarını araştırmaya başladı. Çeşitli belediyeler, Aile Bakanlığı ve kaymakamlıklar kirasını ödeyemeyen vatandaşlara yardımcı oluyor! 2022 Ekim ayı için online olarak kira yardımı başvuruları başladı. Bakanlık ve belediyeler tarafından istenen şartlara uygunsanız 2 bin liraya kadar olan kira yardımlarından faydalanabilirsiniz. Peki, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımı ne kadar? Kira yardımı nasıl alınır? İşte tüm merak edilenler...