E-devlet üzerinden anında başvuru! 2 bin liraya kadar... 2022 Ekim belediye, SYDV, kaymakamlık kira yardımı başvuruları başladı!
Kira yardımı başvuruları başladı. Ödeme yapmakta güçlük çeken binlerce kişi kira yardımı ve destek ödemeleri hakkında detayları araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...
Kira ücretlerindeki artış sonrası ödemede güçlük çekenler devlet tarafından yapılan kira yardımlarını araştırmaya başladı. Çeşitli belediyeler, Aile Bakanlığı ve kaymakamlıklar kirasını ödeyemeyen vatandaşlara yardımcı oluyor! 2022 Ekim ayı için online olarak kira yardımı başvuruları başladı. Bakanlık ve belediyeler tarafından istenen şartlara uygunsanız 2 bin liraya kadar olan kira yardımlarından faydalanabilirsiniz. Peki, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımı ne kadar? Kira yardımı nasıl alınır? İşte tüm merak edilenler...
KİRA YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?
Kira yardım desteğini almak için ilk şart, kira desteği başvurusu yapan kişinin kaldığı hane gelirlerinin belirlenen bir rakamın altında olması ve kira yardım parasına muhtaç olması gerekiyor. Kira yardımı alabilmek için bu şartın dışında başvuru yapan kişinin emekli, dul, yetim, ya da ölüm aylığı almaması gerekiyor. Ayrıca sigortalı olarak bir yerde çalışan ve maaşını alan bir kişiye de kira yardımı verilmiyor.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Devletin yaptığı yardımların birçoğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerçekleştiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işlemi yapmak için Kaymakamlıklardan destek alıyor. Kaymakamlıklar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile birlikte çalışarak, kira yardımının verileceği kişiye ulaşıyor ve kira yardımı almasını sağlıyor.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işlemi yapmak için Kaymakamlıklardan destek alıyor. Kaymakamlıklar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile birlikte çalışarak, kira yardımının verileceği kişiye ulaşıyor ve kira yardımı almasını sağlıyor.