Anında nakit ihtiyacınız varsa tam size göre! Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank kredi haberi 36 ay vadeyle 100 bin TL...
Vatandaşa ve esnafa müjdeli haber verildi. Acil nakit gereksinimi olan ve greksinimlerini karşılamak amacıyla kredi çekmek isteyen fertleri ilgilendirmektedir. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite gereksinim duyan müşterilerine tanıttığı bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya parametre faiz programı ile alabildikleri bu hizmet; bütün bankalarca en çok 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Bu kredi, sizlere ideal bulunduğunuz takdirde bankalar doğrultusundan sıcağı sıcağına verilebilir. Türkiye çapında yayılan gereksinim kredisi standartları henüz amacıyla maksimum 100.000 TL dolaylarındadır.
100.000 TL kredide 36 ay vade ödeme koşulu değişti. Normalleşme sürecinde döneme alınan düşük faizli kredi kampanyalarının sona ermesiyle eş güdümlü gözler güncel faiz oranları merak hususu oldu. Bir hayli insan acil nakit ihtiyacından kaynaklı kredi çekmek istiyor. İhtiyaç kredisi, acil paraya sıkışmanız halinde Türkiye'de hizmet veren bankalardan vadeli (taksitli) ödeme yolu ile aldığınız borç ödeneğidir. Bu ödenek, sizlere ideal bulunduğunuz takdirde bankalar doğrultusundan sıcağı sıcağına verilebilir. Türkiye çapında yayılan gereksinim kredisi standartları henüz amacıyla maksimum 100.000 TL dolaylarındadır.
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
Tüketici kredisi: %1.51'den
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021
Taşıt kredisi: %1.50'den
Bayram Kredisi Kampanyası: %1.55'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.