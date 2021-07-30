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Haberler Ekonomi Anında nakit ihtiyacınız varsa tam size göre! Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank kredi haberi 36 ay vadeyle 100 bin TL...

Anında nakit ihtiyacınız varsa tam size göre! Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank kredi haberi 36 ay vadeyle 100 bin TL...

Vatandaşa ve esnafa müjdeli haber verildi. Acil nakit gereksinimi olan ve greksinimlerini karşılamak amacıyla kredi çekmek isteyen fertleri ilgilendirmektedir. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite gereksinim duyan müşterilerine tanıttığı bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya parametre faiz programı ile alabildikleri bu hizmet; bütün bankalarca en çok 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Bu kredi, sizlere ideal bulunduğunuz takdirde bankalar doğrultusundan sıcağı sıcağına verilebilir. Türkiye çapında yayılan gereksinim kredisi standartları henüz amacıyla maksimum 100.000 TL dolaylarındadır.

takvim.com.tr
30.07.2021 16:55 - Son Güncelleme: 30.07.2021 16:55
Anında nakit ihtiyacınız varsa tam size göre! Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank kredi haberi 36 ay vadeyle 100 bin TL...

100.000 TL kredide 36 ay vade ödeme koşulu değişti. Normalleşme sürecinde döneme alınan düşük faizli kredi kampanyalarının sona ermesiyle eş güdümlü gözler güncel faiz oranları merak hususu oldu. Bir hayli insan acil nakit ihtiyacından kaynaklı kredi çekmek istiyor. İhtiyaç kredisi, acil paraya sıkışmanız halinde Türkiye'de hizmet veren bankalardan vadeli (taksitli) ödeme yolu ile aldığınız borç ödeneğidir. Bu ödenek, sizlere ideal bulunduğunuz takdirde bankalar doğrultusundan sıcağı sıcağına verilebilir. Türkiye çapında yayılan gereksinim kredisi standartları henüz amacıyla maksimum 100.000 TL dolaylarındadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Anında nakit ihtiyacınız varsa tam size göre! Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank kredi haberi 36 ay vadeyle 100 bin TL...

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

Anında nakit ihtiyacınız varsa tam size göre! Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank kredi haberi 36 ay vadeyle 100 bin TL...

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Anında nakit ihtiyacınız varsa tam size göre! Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank kredi haberi 36 ay vadeyle 100 bin TL...

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.50'den

Bayram Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

Anında nakit ihtiyacınız varsa tam size göre! Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank kredi haberi 36 ay vadeyle 100 bin TL...

YAPI KREDİ

İhtiyaç kredisi: 2,23 - 1,79

Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.

Konut kredisi: %1.37