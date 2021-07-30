Anında nakit ihtiyacınız varsa tam size göre! Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank kredi haberi 36 ay vadeyle 100 bin TL...

100.000 TL kredide 36 ay vade ödeme koşulu değişti. Normalleşme sürecinde döneme alınan düşük faizli kredi kampanyalarının sona ermesiyle eş güdümlü gözler güncel faiz oranları merak hususu oldu. Bir hayli insan acil nakit ihtiyacından kaynaklı kredi çekmek istiyor. İhtiyaç kredisi, acil paraya sıkışmanız halinde Türkiye'de hizmet veren bankalardan vadeli (taksitli) ödeme yolu ile aldığınız borç ödeneğidir. Bu ödenek, sizlere ideal bulunduğunuz takdirde bankalar doğrultusundan sıcağı sıcağına verilebilir. Türkiye çapında yayılan gereksinim kredisi standartları henüz amacıyla maksimum 100.000 TL dolaylarındadır.