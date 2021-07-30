Talep edene iade edilecek! Banka hesabı olanlar dikkat! Eski hesaplarınızı hemen kontrol edin…
Bankada hesabı olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber! Bankada eski hesapları olan ve paralarını unutan vatandaşlar, talep etmeleri halinde bu paraları çekebilecek. Söz konusu işlem görmeyen hesaplar 10 yıl sonra zaman aşımına uğrayarak TMSF'ye devrediliyor. Geçen sene 10 yıl içinde hiçbir işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin hesap açıldı ve içindeki toplam 217 milyon lira TMSF'ye devredildi. Binlerce kişi bu hesaplardan paralarını çekmezken, alacak ve emanetlere iadeyi kolaylıkla alabilirsiniz.
Bankada parasını unutan milyonlarca kişi talep etmesi halinde iade alabiliyor. Unutulan hesaplarda biriken paralar her yıl TMSF'ye devrediliyor. Geçtiğimiz yıl toplam 217 milyon liranın TMSF'ye devredildiği açıklandı. Kimse önemsemese de bankalarda unutulduğu için el konulan para miktarı her yıl artıyor. Neredeyse yarım milyar Türk lirasını bulan paralar, en son işlem tarihinden başlayarak 10 yıl içinde işlem görmediği takdirde çekilemiyor. İşte, bankada hesabı olan vatandaşları ilgilendiren haber!
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile zaman aşımı nedeniyle TMSF'ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen alacak ve emanetlerin, hak sahiplerinin talepleri durumunda iade edilerek mülkiyet hakkının güvence altına alınıyor.
BİLDİRİM ŞARTI BULUNUYOR
Ayrıca ilgili kanun maddesine 'kiralık kasa ve her türlü'' ibaresi eklenmiş, maddede zamanaşımının başlangıcında dikkate alınacak uygulamalar olarak sayılan 'hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı' ibarelerinden herhangi birinin yeterli sayıldığının vurgulanması açısından cümleye 'veya' ibaresi ile 'bildirim' koşulu da eklenecek.