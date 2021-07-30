Peş peşe açıklandı! 3.450 TL maaşı bugün emekli olursanız alabilirsiniz! Fakat sakın bunu yapmayın! Yoksa emekli maaşınız düşer!

Çalıştıkça emekli maaşı düşer mi? Emekliler aylıklarının düşmemesi amacıyla ne yapmalı? Emekli maaşı nasıl yükseltilir? soruları emekli bulunduğu durumda çalışmak halinde kalınlar doğrultusundan merak edilmekte. 2008 senesi öncesindeki prim gün adedi ne kadar çok olursa, emekli aylığı o kadar yüksek, gene 1.10.2008 ardından prim gün adedi ne kadar çok olursa da emekli aylığı o kadar düşük oluyor.