Peş peşe açıklandı! 3.450 TL maaşı bugün emekli olursanız alabilirsiniz! Fakat sakın bunu yapmayın! Yoksa emekli maaşınız düşer!
Posta gazetesinin haberine göre emekli maaşları ile alakalı ilgi çeken bir soruya cevap verdi. Peki çalıştıkça emekli maaşı düşer mi? Emekliler aylıklarının düşmemesi amacıyla ne yapmalı? Emekli maaşı nasıl yükseltilir? soruları emekli bulunduğu durumda çalışmak halinde kalınlar doğrultusundan merak edilmekte. 2008 senesi öncesindeki prim gün adedi ne kadar çok olursa, emekli aylığı o kadar yüksek, gene 1.10.2008 ardından prim gün adedi ne kadar çok olursa da emekli aylığı o kadar düşük oluyor. Peki kimlerin emekli maaşı düşüyor? Hangi çalışanın emekli maaşı düşer? İşte detaylar.
Çalıştıkça emekli maaşı düşer mi? Emekliler aylıklarının düşmemesi amacıyla ne yapmalı? Emekli maaşı nasıl yükseltilir? soruları emekli bulunduğu durumda çalışmak halinde kalınlar doğrultusundan merak edilmekte. 2008 senesi öncesindeki prim gün adedi ne kadar çok olursa, emekli aylığı o kadar yüksek, gene 1.10.2008 ardından prim gün adedi ne kadar çok olursa da emekli aylığı o kadar düşük oluyor.
Soru: Ocak 1980 doğumluyum. SSK girişim Nisan 1997 olup 6800 gün prim ödemem var. Yaş, prim ve 25 yıl şartına göre, ne zaman emekli olabilirim?
Ayrıca SGK uygulamasında bugün emekli olsam 3.450 TL maaş bağlanabilir yazıyor. Daha önce çalıştığım işyeri yüksek kazanç üstünden prim yatırıyordu. Ancak şu an asgari ücret ile çalışıyorum. Bu emekli maaşımı düşürür mü? l Yasin UÇAR
Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ve 56 yaş şartlarına tabisiniz.
Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz bile 56 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Yıllarca yüksek kazanç üstünden prim ödedikten sonra asgari ücret üstünden prim ödeme emekli aylığı hesabına esas ortalama aylık kazanç tutarını aşağı çekeceğinden, emekli aylığını düşürür.
Kimlerin emekli aylığı düşüyor?
Dediğim gibi konu biraz teknik ama genel hatları ile anlatayım. Önce, emekli maaşının hesaplanmasında kullanılan en önemli faktörlerden biri olan aylık bağlama oranındaki düşüşün etkisinden bahsedeyim. 2000 yılından önce 25 yıl çalışıp da emekli olacaklara uygulanan aylık bağlama oranı yüzde 75'in üzerindeydi. En basit hesaplamayla 2.000 bin lira maaş alan bir çalışan emekli olduğunda 1.500 liraya yakın maaş alabiliyordu.