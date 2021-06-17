Anında hesaba geçiyor! Halkbank sıfır faiz 6 ay ödemesiz 225.000 TL'ye kadar kredi müjdesi! İşte Halkbank kredi başvuru şartları...

Son dakika haberleri: 6 ay ödemesiz 225.000 TL'ye kadar para almak için detaylar açıklandı. Bu anlamda kadınlar için süper haber geldi. Halkbank'tan kadın girişimcilere özel sıfır faiz oranı ve 6 ay ödemesiz 225 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Bu krediyi almak için ilk defa iş kurmuş veya kuracak olan kadın girişimciler hedefleniyor. Faizsiz kredi desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.

17.06.2021 10:23 - Son Güncelleme: 17.06.2021 10:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





