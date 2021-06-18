Vatandaş akın etti! Borcu olana büyük müjde! 1000 TL fark ödeyen borçlarını faiziyle birlikte sıfırlıyor!
1.000 TL öde borcundan kurtul! Peş peşe açıklandı! Koronavirüs salgını sebebi ile yaşanan ekonomik dalgalanma milyonlarca şahsı da negatif etkilemiş ve pek çok kişi büyük kazanç kaybına uğramıştı. Süreçte lüzumlu kısıtlama kararları sebebi ile kapatılan işyerlerinde hem esnaf hem de çalışan şahıslar parasal sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Bu bağlamda borcundan kurtulmak isteyen vatandaşlar merak ediyor. Yapılandırma hangi borçları kapsıyor? Faizlerin tamamı siliniyor mu? Noyan Doğan borç yapılandırması ile ilgili detayları maddeler halinde sıraladı.
Borcu olan yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Son fırsat. Faizi ile birlikte 20 bin TL borcu olan 1.000 TL fark ödeyerek borcunu kapatıyor. Hesaplanan borcu, ilk taksit tarihi olan ekim ayının sonuna kadar ödemeleri halinde, geçmişte durdurulan süreler durdurulmamış sayılacak ve sigortalılık sürelerine eklenecek. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme tarihi olan bu yılın ekim ayında ödenmemesi halinde ise sigortalılık süreleri canlandırılmayacak.
1)Hangi borçlar yapılandırılacak?
Sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yapılandırılabilecek.