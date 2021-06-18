Vatandaş akın etti! Borcu olana büyük müjde! 1000 TL fark ödeyen borçlarını faiziyle birlikte sıfırlıyor!

1.000 TL öde borcundan kurtul! Peş peşe açıklandı! Koronavirüs salgını sebebi ile yaşanan ekonomik dalgalanma milyonlarca şahsı da negatif etkilemiş ve pek çok kişi büyük kazanç kaybına uğramıştı. Süreçte lüzumlu kısıtlama kararları sebebi ile kapatılan işyerlerinde hem esnaf hem de çalışan şahıslar parasal sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Bu bağlamda borcundan kurtulmak isteyen vatandaşlar merak ediyor. Yapılandırma hangi borçları kapsıyor? Faizlerin tamamı siliniyor mu? Noyan Doğan borç yapılandırması ile ilgili detayları maddeler halinde sıraladı.

18.06.2021 08:51 - Son Güncelleme: 18.06.2021 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





