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Emekliler bayram edecek! Düşük faiz oranı 192 TL aylık taksitle mini kredi rahat nefes aldıracak! İşte başvuru şartları…

Emekliler bu haber ile bayram edecek. Özellikle koronavirüs nedeniyle ekonomik zorluk çeken milyonlarca emekli vatandaş düşük faiz oranları ile bankaların kredi seçeneklerini, kampanyalarını merak eder oldu. Bu noktada düşük faiz oranı 192 TL aylık taksitle mini kredi rahat nefes aldıracak. Halkbank tarafından sunulan mini kredi paketi acil nakit ihtiyaçlarınızda imdada yetişiyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar detayları merakla araştırıyor. İşte Halkbank mini kredi faiz oranı, başvuru şartları ve diğer tüm detaylar…

17.06.2021 12:45 - Son Güncelleme: 17.06.2021 12:45
Emekliler bayram edecek! Düşük faiz oranı 192 TL aylık taksitle mini kredi rahat nefes aldıracak! İşte başvuru şartları…

Emekliler bu haber ile bayram edecek. Özellikle koronavirüs nedeniyle ekonomik zorluk çeken milyonlarca emekli vatandaş düşük faiz oranları ile bankaların kredi seçeneklerini, kampanyalarını merak eder oldu. Bu noktada düşük faiz oranı 192 TL aylık taksitle mini kredi rahat nefes aldıracak. Halkbank tarafından sunulan mini kredi paketi acil nakit ihtiyaçlarınızda imdada yetişiyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar detayları merakla araştırıyor. İşte Halkbank mini kredi faiz oranı, başvuru şartları ve diğer tüm detaylar…

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Emekliler bayram edecek! Düşük faiz oranı 192 TL aylık taksitle mini kredi rahat nefes aldıracak! İşte başvuru şartları…

Halkbank'tan emekli müşterilerine özel mini kredi gündemde yoğun ilgi görüyor ve detaylar sıklıkla araştırılıyor. Geri ödemesi zorlamayacak fırsatlarla nakit ihtiyacını karşılamayı amaçlayan kredi düşük faiz oranı ve aylık ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor. Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren koronavirüsten dolayı ekonomik sıkıntıyı hafifletecek olan Halkbank mini kredi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Siz de şartları taşıyorsanız başvurunuzu yaparak hemen nakit paranızı alabilirsiniz.

Emekliler bayram edecek! Düşük faiz oranı 192 TL aylık taksitle mini kredi rahat nefes aldıracak! İşte başvuru şartları…

EMEKLİ MİNİ KREDİ

Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık %1,58 faiz oranı ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredimizdir.

Emekliler bayram edecek! Düşük faiz oranı 192 TL aylık taksitle mini kredi rahat nefes aldıracak! İşte başvuru şartları…

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI

5.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,58 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabilirsiniz.

Emekliler bayram edecek! Düşük faiz oranı 192 TL aylık taksitle mini kredi rahat nefes aldıracak! İşte başvuru şartları…

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,