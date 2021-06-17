Emekliler bayram edecek! Düşük faiz oranı 192 TL aylık taksitle mini kredi rahat nefes aldıracak! İşte başvuru şartları…

Emekliler bu haber ile bayram edecek. Özellikle koronavirüs nedeniyle ekonomik zorluk çeken milyonlarca emekli vatandaş düşük faiz oranları ile bankaların kredi seçeneklerini, kampanyalarını merak eder oldu. Bu noktada düşük faiz oranı 192 TL aylık taksitle mini kredi rahat nefes aldıracak. Halkbank tarafından sunulan mini kredi paketi acil nakit ihtiyaçlarınızda imdada yetişiyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar detayları merakla araştırıyor. İşte Halkbank mini kredi faiz oranı, başvuru şartları ve diğer tüm detaylar…