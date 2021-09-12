Anında alın şartsız herkese aylık 918 TL ile 2270 TL maddi yardım müjdesi... İşte başvuru detayları!

2021 senesinde 918 TL olarak ödenen cenaze yardımı amacıyla müracaat yapacak olan vatandaşlar SGK'ya dilekçe verecekler. Bu sürecin sonrasında ödemeler ilk önce eş ve çocuklar varsa eş ve çocuklara ödenir. Eğer yoksa ödemeler anne, baba ya da kardeşlere yapılır. Cenaze yardım paraları belirli birtakım koşulların sağlanması halinde vefat eden bireyin ailesine ödeniyor. Ödemelerde ilk olarak bireyin eşi ve çocuklarına ödeme yapılırlen eşi çocuğu olmayan vatantaşların anne, baba ve kardeşleri de bu ödemelerden faydalanmakta. Öte yandan SGK değişik sigortalıların 2021 senesinde ödeyeceği prim tutarlarını ve ödenekleri açıkladı. Genelgede, geçici iş göremezlik gelirinden emzirme ve cenaze yardımlarına, vatan dışında çalışan işçilerden gündelikçilerin ödeyeceği prim tutarına kadar 2021 senesinde geçerli olacak sayılar belirlendi.