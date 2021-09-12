A101 aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı ürünler cebinizi şenlendirecek! A101 haftanın yıldızlarında neler var?

Vatandaşlar A101 aktüel ürünler kataloğunu yakından takip ediyor ve yayınlandığında hemen incelemeye başlıyor. En çok ziyaret edilen marketler zinciri, sunduğu ürün çeşitliliği ve uygun fiyatları ile ön plana çıkıyor. 11-17 Eylül tarihleri arasında pek çok kategoriden ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabilmeniz mümkün. 9-12 Eylül tarihlerinde ise meyve ve sebzelerdeki fırsatlar sizleri bekliyor olacak. İşte A101 haftanın yıldızları…