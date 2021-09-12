A101 aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı ürünler cebinizi şenlendirecek! A101 haftanın yıldızlarında neler var?
Bribirinden güzel ürünleri belirli tarihlerde satışa sunan A101 aktüel ürünler kataloğunda yine cepleri şenlendirecek indirimler dikkat çekiyor. Peki A101 haftanın yıldızlarında neler var? Meyvelerden sebzeye, atıştırmalıklardan kahveye, temel gıda ürünlerinden yaz biterken dondurmalardaki büyük fırsatlara, temizlik ürünlerine kadar evinizin pek çok ihtiyacını bütçenizi koruyarak alabilirsiniz. Haberimizden A101 aktüel kataloğu inceleyerek alışveriş listenizi yapabilirsiniz.
12.09.2021 09:11
- Son Güncelleme: 12.09.2021 09:11
Vatandaşlar A101 aktüel ürünler kataloğunu yakından takip ediyor ve yayınlandığında hemen incelemeye başlıyor. En çok ziyaret edilen marketler zinciri, sunduğu ürün çeşitliliği ve uygun fiyatları ile ön plana çıkıyor. 11-17 Eylül tarihleri arasında pek çok kategoriden ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabilmeniz mümkün. 9-12 Eylül tarihlerinde ise meyve ve sebzelerdeki fırsatlar sizleri bekliyor olacak. İşte A101 haftanın yıldızları…