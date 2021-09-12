ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki kampanyalar için son 2 gün! ŞOK’ta evinizin havasını değiştirecek ikili koltuk fırsatı!

ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki indirimler 11 Eylül'de başladı ve 14 Eylül'de sona erecek. Bu fırsatları kaçırmak istemeyen vatandaşlar incelemek ve alacaklarının listesini yapmak istiyor. ŞOK'ta mutfaktaki pratik yardımcıların yanı sıra cam ürünlerde indirimler ve koltuk fırsatı da var. Ayrıca 25 TL ve üzeri alışverişlere indirimli ürünler de oldukça dikkat çekiyor. Siz de evinizin yakınındaki ŞOK market şubesini ziyaret edebilir, ihtiyaçlarınızı alabilirsiniz.