ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki kampanyalar için son 2 gün! ŞOK’ta evinizin havasını değiştirecek ikili koltuk fırsatı!
Vatandaşların merakla takip ettiği ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki kampanyalar için son 2 gün kaldı. Henüz incelememiş ve alışverişini yapmamız olanlar yakında bitecek olan birbirinden güzel fırsatların neler olduğunu haberimizden inceleyebilir. ŞOK'ta evinizin havasını değiştirecek ikili koltuk fırsatının yanı sıra mutfakta yardımcınız olacak hem hazırlık hem de pişirme gruplarında pek çok ürün de sizleri bekliyor olacak. Evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatla alabilirsiniz. İşte ŞOK aktüel katalog haberimizde yer alıyor.
12.09.2021 09:53
- Son Güncelleme: 12.09.2021 09:55
ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki indirimler 11 Eylül'de başladı ve 14 Eylül'de sona erecek. Bu fırsatları kaçırmak istemeyen vatandaşlar incelemek ve alacaklarının listesini yapmak istiyor. ŞOK'ta mutfaktaki pratik yardımcıların yanı sıra cam ürünlerde indirimler ve koltuk fırsatı da var. Ayrıca 25 TL ve üzeri alışverişlere indirimli ürünler de oldukça dikkat çekiyor. Siz de evinizin yakınındaki ŞOK market şubesini ziyaret edebilir, ihtiyaçlarınızı alabilirsiniz.