Anında 2160 gün prim günü kazanıp 6 yıl erken emekli olma fırsatı... Bunu yaparsanız anında emekli olabilirsiniz

Anında 2160 gün prim günü kazanıp 6 yıl erken emekli olma müjdesi geldi... Milyonlarca insanı ilgilendiren emeklilik şartları bazı durumlarda değişebiliyor. Peki, kadınlara erken emeklilik hakkı hangi durumlarda geçerli? Kadınlar SGK'dan emeklilik sürelerini kısaltmak için ne yapabilirler? Doğum borçlanması için ne yapmak gerekiyor? SGK erken emeklilik için doğum borçlanması müracaatı nereye yapmak gerekiyor? Kendi primleriyle bunu tamamladığında yaşı da uygunsa 6 yıl çalışıp beklemeden erken emekli olabiliyor. Doğum borçlanmasının üç şartı bulunuyor. İlk şart çocukların sigortalı olduktan sonra doğmuş olması. Daha sonra çocuğun yaşaması gerekiyor. Bir diğer şartta borçlanılacak dönemde çalışmıyor olmak isteniyor.

16.04.2021 13:16 - Son Güncelleme: 16.04.2021 13:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





