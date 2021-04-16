RAMAZAN İMSAKİYE
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Anında 2160 gün prim günü kazanıp 6 yıl erken emekli olma fırsatı... Bunu yaparsanız anında emekli olabilirsiniz

Anında 2160 gün prim günü kazanıp 6 yıl erken emekli olma müjdesi geldi... Milyonlarca insanı ilgilendiren emeklilik şartları bazı durumlarda değişebiliyor. Peki, kadınlara erken emeklilik hakkı hangi durumlarda geçerli? Kadınlar SGK'dan emeklilik sürelerini kısaltmak için ne yapabilirler? Doğum borçlanması için ne yapmak gerekiyor? SGK erken emeklilik için doğum borçlanması müracaatı nereye yapmak gerekiyor? Kendi primleriyle bunu tamamladığında yaşı da uygunsa 6 yıl çalışıp beklemeden erken emekli olabiliyor. Doğum borçlanmasının üç şartı bulunuyor. İlk şart çocukların sigortalı olduktan sonra doğmuş olması. Daha sonra çocuğun yaşaması gerekiyor. Bir diğer şartta borçlanılacak dönemde çalışmıyor olmak isteniyor.

16.04.2021 13:16 - Son Güncelleme: 16.04.2021 13:16
Anında 2160 gün prim günü kazanıp 6 yıl erken emekli olma fırsatı... Bunu yaparsanız anında emekli olabilirsiniz

Kadınlar için anında 2160 gün prim günü kazanıp 6 yıl erken emekli olma fırsatı... Kadın çalışanlar için geçmiş senelerde çıkarılan yasalar ve düzenlemeler sayesinde çocukları üzerinden prim kazanma ihtimali bulunuyor. Hem çalışıp hem de çocuk sahibi olan bayanlar doğum borçlanması sayesinde 6 sene erken emekli olabiliyor. Sigorta olduktan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için doğum borçlanması ihtimali torba kanunla yaşamımıza girmişti. Her çocuk için 2 senelik borçlanma ihtimali bulunuyor. Buna göre 3 çocuk için borçlanan bir anne 6 yıl yani 2160 gün prim kazanabiliyor.

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Anında 2160 gün prim günü kazanıp 6 yıl erken emekli olma fırsatı... Bunu yaparsanız anında emekli olabilirsiniz

Erken Emeklilikte Staj Tarihi Sayılıyor!

Normalde emeklilik hesabı yapılırken staj başlangıç tarihi kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanması yapılırken stajın başladığı tarihten sonra doğum yapan kadınlar bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanma hakkına sahip bulunuyorlar.

Anında 2160 gün prim günü kazanıp 6 yıl erken emekli olma fırsatı... Bunu yaparsanız anında emekli olabilirsiniz

1 Ekim 2008'den itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, tarım SSK, Tarım Bağkur'u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor.

Anında 2160 gün prim günü kazanıp 6 yıl erken emekli olma fırsatı... Bunu yaparsanız anında emekli olabilirsiniz

Doğum Borçlanması İle SGK Erken Emeklilik

SGK'dan erken emeklilik için doğum borçlanması yöntemi kullanılır. Bu yöntemden faydalanmak için sahip olunması gereken şartlar, şu şekilde sıralanır:

Doğum yapmış anneler bu uygulamadan faydalanır.

Doğum yapan annelerin, doğum öncesi çalışma primlerinin ödemiş olması gerekir.

Anında 2160 gün prim günü kazanıp 6 yıl erken emekli olma fırsatı... Bunu yaparsanız anında emekli olabilirsiniz

Sigortası bulunmayan anneler, erken emeklilik koşullarından faydalanamaz.

Doğum sonrası, anneye prim ödemesinin yapılmamış olması gerekir.

Bu şartlara sahip olan anneler, erken emeklilik koşullarından faydalanabilmektedir. Doğum borçlanması ile SGK erken emeklilik koşullarından yararlanmak için başvurunun nasıl yapılacağını, alt başlıktan öğrenebilirsiniz. Başvuru için gerekli evraklar, başvuru adımları içerisinde sunulmuştur.