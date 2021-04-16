Anında 2160 gün prim günü kazanıp 6 yıl erken emekli olma fırsatı... Bunu yaparsanız anında emekli olabilirsiniz
Anında 2160 gün prim günü kazanıp 6 yıl erken emekli olma müjdesi geldi... Milyonlarca insanı ilgilendiren emeklilik şartları bazı durumlarda değişebiliyor. Peki, kadınlara erken emeklilik hakkı hangi durumlarda geçerli? Kadınlar SGK'dan emeklilik sürelerini kısaltmak için ne yapabilirler? Doğum borçlanması için ne yapmak gerekiyor? SGK erken emeklilik için doğum borçlanması müracaatı nereye yapmak gerekiyor? Kendi primleriyle bunu tamamladığında yaşı da uygunsa 6 yıl çalışıp beklemeden erken emekli olabiliyor. Doğum borçlanmasının üç şartı bulunuyor. İlk şart çocukların sigortalı olduktan sonra doğmuş olması. Daha sonra çocuğun yaşaması gerekiyor. Bir diğer şartta borçlanılacak dönemde çalışmıyor olmak isteniyor.
Kadınlar için anında 2160 gün prim günü kazanıp 6 yıl erken emekli olma fırsatı... Kadın çalışanlar için geçmiş senelerde çıkarılan yasalar ve düzenlemeler sayesinde çocukları üzerinden prim kazanma ihtimali bulunuyor. Hem çalışıp hem de çocuk sahibi olan bayanlar doğum borçlanması sayesinde 6 sene erken emekli olabiliyor. Sigorta olduktan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için doğum borçlanması ihtimali torba kanunla yaşamımıza girmişti. Her çocuk için 2 senelik borçlanma ihtimali bulunuyor. Buna göre 3 çocuk için borçlanan bir anne 6 yıl yani 2160 gün prim kazanabiliyor.
Doğum Borçlanması İle SGK Erken Emeklilik
SGK'dan erken emeklilik için doğum borçlanması yöntemi kullanılır. Bu yöntemden faydalanmak için sahip olunması gereken şartlar, şu şekilde sıralanır:
Doğum yapmış anneler bu uygulamadan faydalanır.
Doğum yapan annelerin, doğum öncesi çalışma primlerinin ödemiş olması gerekir.
Sigortası bulunmayan anneler, erken emeklilik koşullarından faydalanamaz.
Doğum sonrası, anneye prim ödemesinin yapılmamış olması gerekir.
Bu şartlara sahip olan anneler, erken emeklilik koşullarından faydalanabilmektedir. Doğum borçlanması ile SGK erken emeklilik koşullarından yararlanmak için başvurunun nasıl yapılacağını, alt başlıktan öğrenebilirsiniz. Başvuru için gerekli evraklar, başvuru adımları içerisinde sunulmuştur.