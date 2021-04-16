3 ay boyunca her ay 1000 TL para yardımı! Hesaplara yatmaya başladı! Tüm işlemler E-Devlet üzerinden!
Vatandaşlara devlet destekleri sağlanmaya devam ediyor. Pandemi döneminde nakit ihtiyacı olan vatandaşlara devlet katkısı sunuluyor. Gelir kaybı yaşayan vatandaşlar için tam 3 ay boyunca her ay 1000 TL ödeme yapılıyor. Bir yandan da kira yardımı verilmeye devam ediyor. Kira yardımı olarak verilen destekler büyük şehirlerde 750 TL olurken, geri kalan şehirlerde 500 TL olarak verilecek. Peki 1000 TL destek nasıl alınır? İşte detaylar...
16.04.2021 13:03
- Son Güncelleme: 16.04.2021 13:03
Yüzbinlerce vatandaş 3 ay boyunca her ay 1000 TL para yardımı alabiliyor. Hesaplara aralıksız yatırılacak paraları almak için 30 Nisan'a kadar başvuru yapılabiliyor. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılıyor. Gelir kaybı yaşayan vatandaşlar için tam 3 ay boyunca 1000 TL olarak destekler verilecek. Bir yandan da kira yardımı olarak verilen destekler büyük şehirlerde 750 TL olurken, geri kalan şehirlerde 500 TL olarak verilecek. İşte 3 ay boyunca 1000 TL toplamda 3000 TL para yardımı hakkında merak edilenler!