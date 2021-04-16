3 ay boyunca her ay 1000 TL para yardımı! Hesaplara yatmaya başladı! Tüm işlemler E-Devlet üzerinden!

Yüzbinlerce vatandaş 3 ay boyunca her ay 1000 TL para yardımı alabiliyor. Hesaplara aralıksız yatırılacak paraları almak için 30 Nisan'a kadar başvuru yapılabiliyor. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılıyor. Gelir kaybı yaşayan vatandaşlar için tam 3 ay boyunca 1000 TL olarak destekler verilecek. Bir yandan da kira yardımı olarak verilen destekler büyük şehirlerde 750 TL olurken, geri kalan şehirlerde 500 TL olarak verilecek. İşte 3 ay boyunca 1000 TL toplamda 3000 TL para yardımı hakkında merak edilenler!