Halkbank-Vakıfbank-Ziraat-Akbank konut kredi faiz oranı! 200 bin TL konut kredisi için 120 ayda kaç TL faiz ödenir?

120 aya varan vadeyle ev sahibi olma şansı! Nisan 2021 konut kredisi faizinde bankalar en uygun teklifler geliyor. Ev almak isteyenler sık sık bankaların hesaplama araçları üzerinden konut kredisi faiz oranlarını hesaplıyor ve ona göre planlar yapıyor. Bu bağlamda çoğu kişi de en uygun faizi veren bankaya başvuru yapıyor. İlan sitelerinde ev bakanlar özellikle yeni ayın gelmesiyle konut kredisindeki faiz oranlarını merakla araştırmaya başladı. İşte banka banka son durum!