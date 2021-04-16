Halkbank-Vakıfbank-Ziraat-Akbank konut kredi faiz oranı! 200 bin TL konut kredisi için 120 ayda kaç TL faiz ödenir?
Konut kredi faizinde bahar fırsatı! 200 bin TL konut kredisi için 120 ayda kaç TL faiz ödenir? Konut kredisi çekerek ev almak isteyen vatandaşlar bankaların Nisan ayı ile birlikte duyurduğu kredi faiz oranlarını incelemeye başladı. Nisan ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde bankalar yeni kampanyalarını duyururken bazıları da faiz oranlarında değişikliğe gitti. Bu noktada, ev almak isteyenler ve ilan sitelerinden ev bakanlar güncel konut kredisi faiz oranlarındaki son durumu detaylı bir şekilde merak edip araştırıyor. İşte Halkbank-Vakıfbank-Ziraat-Akbank-İNG-TEB-Denizbank güncel konut kredi faiz oranı!
16.04.2021 14:02
- Son Güncelleme: 16.04.2021 14:02
120 aya varan vadeyle ev sahibi olma şansı! Nisan 2021 konut kredisi faizinde bankalar en uygun teklifler geliyor. Ev almak isteyenler sık sık bankaların hesaplama araçları üzerinden konut kredisi faiz oranlarını hesaplıyor ve ona göre planlar yapıyor. Bu bağlamda çoğu kişi de en uygun faizi veren bankaya başvuru yapıyor. İlan sitelerinde ev bakanlar özellikle yeni ayın gelmesiyle konut kredisindeki faiz oranlarını merakla araştırmaya başladı. İşte banka banka son durum!