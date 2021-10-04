An itibariyle işsiz olanlara 30 gün içinde başvuru şartıyla 1420 TL ile 2840 maaş! 10 aya kadar devam edecek!

2021 senesinde ise en düşük maaş miktarının 1420 TL bulunduğu açıklandı. İşsizlik maaşları ödenen tutarlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Vatandaşlar işsizlik maaşlarının ne kadar bulunduğunu araştırıyor. 2021 senesi içinde ödemelerin ne kadar olacağını araştırıyor. Asgari ücretle çalışan şahıslar 1420 TL olarak ödeme alırken, ödemelerin maaşlara göre en çok 2 bin 840 TL olarak verileceği açıklandı.