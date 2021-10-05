2021 model Megane, Clio, Taliant, Captur, Talisman ve Leon Ibıza Arona Ateca Tarraco fiyatları! Renault’tan Ekim ayında 80 bin TL, Seat’tan ise 63 bin zam!

Renault ve Seat Ekim ayı zamlı güncel fiyat listesini açıkladı. Ağustos ayında tekrar düzenlenen ÖTV matrahı düzenlemesi ardından firmanın çoğu modeli yüzde 80'lik vergi diliminden yüzde 50'lik vergi dilimine düşmüştü. Fransız ve İspanyol otomotiv devi Ekim ayı yeni fiyat listesinde bütün modellerine zam yaptı. Renault Captur modeli için 80 bin TL kadar fiyat artışı yaptı. Seat Arona modeli ise yüzde 80'lik vergi dilimine girerek 63 bin TL kadar zamlandı. İşte 2021 Model sıfır Renault Clio, Taliant, Captur, Megane Kadjar, Talisman, Koleos ve Ibıza, Arona, Leon, Ateca ve Tarraco Ekim fiyat listesi...