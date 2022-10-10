Altını olanlara büyük uyarı geldi! Altın fiyatlarında patlamanın olacağı füze gibi fırlayacağı tarihi açıkladı! Bugün çeyrek, yarım, ata altın ne kadar? 22 ayar bilezik kaç TL?
Yeni haftaya girdiğimiz şu saatlerde altın fiyatlarıyla ilgili yeni açıklamalar geliyor. Bu anlamda vatandaşlar altın fiyatlarının kaç para olacağını merak ediyor. Ons altın hafta içerisinde 1.700 dolar düzeyinin üstüne iyice otururken, ABD tarım dışı istihdam bilgilerinin beklentileri aşması ile tekrardan hafif şekilde 1.700 doların aşağısına sarktı. Bu geri çekilmenin kalıcı olmadığı bildirilirken altın fiyatlarında yükseliş beklentisi korunmaya devam ediliyor. Altın fiyatlarına dair Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş yeni açıklamalar yaptı.
Altın fiyatlarına dair şimdilik beklenilen artışın gerçekleşmediğini ifade eden Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, "Altın fiyatlarında daha evvel beklediğimizi söylediğimiz yükseliş hareketini şimdilik görmedik. Altın fiyatlarında şu anda ortaya gelen yukarıya yönlü hareketler tamamıyla dolar endeksinde gerçekleşen düşüşlerden kaynaklanıyor Yani altın fiyatlarında o olacağını söylediğimiz yükseliş hareketi şu anda başlamadı." şeklinde konuştu.
Önümüzdeki ay için uyardı!
İslam Memiş, "Altın fiyatlarının bir anda toparlanma hareketine girişmesi yalnızca tepki yükselişiydi. Asıl sorunları piyasalar satın almadığı için beklediğimiz yükselişler halen kenarda duruyor.
Kısa vadede kar satışları göreceğiz ve şunlar da olağandır. Fakat Ekim ayında başlayan bu yükseliş hareketinin ilk rekorunu Kasım ayının ortalarında göreceğiz. Altın amacıyla Ekim başlangıç, Kasım hasat ayı olacaktır." ifadelerini kullandı.
Altın fiyatlarında yükselişlere dair beklentisini de aktaran İslam Memiş, "Eylül ayında altın fiyatlarında büyük bir baskı olduğunu görmüştük. O günlerde Ekim ayını işaret ederek altın yatırımcısının kazançlı çıkacağını söylemiştik.