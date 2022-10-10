Altını olanlara büyük uyarı geldi! Altın fiyatlarında patlamanın olacağı füze gibi fırlayacağı tarihi açıkladı! Bugün çeyrek, yarım, ata altın ne kadar? 22 ayar bilezik kaç TL?

Altın fiyatlarına dair şimdilik beklenilen artışın gerçekleşmediğini ifade eden Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, "Altın fiyatlarında daha evvel beklediğimizi söylediğimiz yükseliş hareketini şimdilik görmedik. Altın fiyatlarında şu anda ortaya gelen yukarıya yönlü hareketler tamamıyla dolar endeksinde gerçekleşen düşüşlerden kaynaklanıyor Yani altın fiyatlarında o olacağını söylediğimiz yükseliş hareketi şu anda başlamadı." şeklinde konuştu.