Altını olanlar aman dikkat! Altın bu tarihte fırlayacak diyerek uyardı! Vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etti! 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları kaç para?

1 Altın, küresel ekonomik belirsizliklerde ve dalgalanmalarda bir sığınak olarak görülür. Geçtiğimiz dönemde yaşanan çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların altına olan ilgisini artırdı. Ancak, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak'ın altın için öngördüğü tarih, yatırımcıları daha da hareketlendirdi. Bu tarihte altın fiyatlarının fırlayacağı ve alım fırsatlarının azalacağı iddiası, dikkate alınması gereken önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor.

2 Kolçak'ın altın piyasasıyla ilgili tahminlerini duyururken kullandığı ifadeler, dikkate değerdir. Özellikle, "Asıl hareket Eylül'den sonra olacak." sözü, altının gelecekteki performansını düşündüğümüzde yatırımcıları düşündürmelidir. Uzmanın belirttiği gibi, altın ve döviz fiyatları arasında ters bir ilişki bulunmaktadır. Doların değer kazandığı dönemlerde altın fiyatları genellikle artış gösterir. Bu nedenle, doların Eylül ayında yukarı yönlü bir hareket yapması, altın fiyatlarını da olumlu etkileyebilir.