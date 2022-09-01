Altını olanlar akla karayı seçti! 2022 yıl sonu tahmini belli oldu! 3 ay sonra altın fiyatları ne olur? Alacaklar, satacaklar dikkat!

Altının son 3 haftadaki en dip fiyata gerilemesi, yatırımcıları da telaşlandırdı! Büyük bir düşüşün yaşanılacağına net gözüyle bakılan altında neler oluyor? JP Morgan da yaptığı bildirimde altındaki düşüş sinyaline dikkatleri çekti!