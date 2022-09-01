Altını olanlar akla karayı seçti! 2022 yıl sonu tahmini belli oldu! 3 ay sonra altın fiyatları ne olur? Alacaklar, satacaklar dikkat!
Altın geçen sene yatırımcısını sevindiren emtiaların başında yer alıyor! Dolayısıyla geçen sene altına yatırım yapanların da yüzü güldü! Fakat önümüzdeki sene altının aynı performansı meydana koyup koyamayacağı da meçhul! Genellikle geçen zamanlarda JP Morgan doğrultusundan oluşturulan açıklama gündeme bomba gibi düştü! Çünkü JP Morgan 2022 yılı sonu için bomba tahminlerde bulundu.
01.09.2022 11:53 - Son Güncelleme: 01.09.2022 11:53
Altının son 3 haftadaki en dip fiyata gerilemesi, yatırımcıları da telaşlandırdı! Büyük bir düşüşün yaşanılacağına net gözüyle bakılan altında neler oluyor? JP Morgan da yaptığı bildirimde altındaki düşüş sinyaline dikkatleri çekti!
İşte JP Morgan Tarafından Açıklanan Senaryo!
JP Morgan doğrultusundan oluşturulan bildirime göre altında ilk 3 ay kritik! FED bağlamında uygulanacak olan maddi sıkıştırmanın ilk evvel altını vuracağı belirtilirken, ilk 3 aylık proses içinde altında dip fiyatların görüleceği ifade ediliyor!
Altının son dönemlerde alınan kararların baskısına daha çok dayanamayacağının altını çizen JP Morgan altın yatırımcılarını telaşlandıran bir senaryo meydana koydu!