EYT’li esnafa emeklilik geliyor! Türkiye modelinde Bağkur detayı: 1999- 2002’de işe başlayanlar dikkat! Yaş şartı geri çekilecek! 50-55 yaşında 5400 primle...

Bu yıl bitmeden Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik düzenlemenin hazırlanması planlanıyor. Bu kapsamda tek bir formül gündemde. EYT çalışmalarında Bağkur'lular da nasıl emekli olacağını merak edip araştırıyor. Bağkur'lular için yaş şartının kaldırılması ya da geriye çekilmesi gündeme gelirken, kısmi emeklilik için de kolaylık sağlanması beklentiler arasında. Peki, Yaş şartına takılan Bağkur'lular nasıl emekli olacak? İşte merak edilenler...