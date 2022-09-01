EYT'li esnafa emeklilik geliyor! Türkiye modelinde Bağkur detayı: 1999- 2002'de işe başlayanlar dikkat! Yaş şartı geri çekilecek! 50-55 yaşında 5400 primle...
EYT ile ilgili çalışmalar günden güne sıklıkla araştırılıyor. Hükümet kanadından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT çalışmalarında yaşı bekleyen Bağkur'lular için de çözüm aranıyor. Bağkur'lular için yaş şartının kaldırılması ya da geriye çekilmesi gündeme gelirken, kısmi emeklilik için de kolaylık sağlanması beklentiler arasında. EYT yasası çıkarsa ve yaş şartı tamamen kaldırılırsa kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık primini tamamlayanlar hemen emekli olabilecek. İşte EYT'ye dair son gelişmeler haberimizde...
01.09.2022 11:50 - Son Güncelleme: 01.09.2022 11:50
Bu yıl bitmeden Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik düzenlemenin hazırlanması planlanıyor. Bu kapsamda tek bir formül gündemde. EYT çalışmalarında Bağkur'lular da nasıl emekli olacağını merak edip araştırıyor. Bağkur'lular için yaş şartının kaldırılması ya da geriye çekilmesi gündeme gelirken, kısmi emeklilik için de kolaylık sağlanması beklentiler arasında. Peki, Yaş şartına takılan Bağkur'lular nasıl emekli olacak? İşte merak edilenler...
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürerken, SSK'lıların yanı sıra Bağ-Kur'lular da heyecanlı bekleyiş içerisinde bulunuyor.