💥Altında yıllar sonra bir ilk! Kritik gün ve tarih verildi! Altın fiyatları solukları kesti, elleri titretti! Bugün 0.5-1 gram ve küçük altın kaç TL?
Altın fiyatları solukları kesti, elleri titretti! Bugün 0.5-1 gram ve küçük altın kaç TL? Altının ons fiyatı, Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan ilerlemeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yapacağı toplantısında faiz artışına gideceği yönündeki beklentilerle haftanın ilk gününe değer kaybıyla başladı. Ons Altın geçen hafta salı günü, İngiltere ve ABD'nin Rusya'dan oluşturulan petrol ürünleri ithalatıyla alakalı uygulayacakları ambargoyu açıklamasından sonra 2070 dolara kadar süratli bir yükseliş gerçekleştirerek, tarihi zirvesini yenilemesine 5 dolar kalmıştı. Sarı maden, bütün zamanların en yüksek civarını 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolara kadar yükselerek kırmıştı.
💥Altında yıllar sonra bir ilk yaşanacak. Kritik gün ve tarih verildi! Ons Altın haftaya olabildiğince dinamik başladı. Pazartesi günü bin 961 dolar ile 2 bin 2 dolar arasında geniş bir bantta dalgalanan ons altın gün sonucunda kapanışı bin 996 dolardan yaptı. Güvenli liman olarak görülen Altın Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi ile yükselişe geçmiş, sonrasında dün ABD Başkanı Biden doğrultusundan belirtiler Rus petrolüne ambargo kararı ile resmen alev almıştı. Öte yandan piyasaların merakla beklediği Fed'in faiz kararına sayılı günler kaldı. Fed'in Aralık 2018'den beri ilk defa faiz artırımına gideceğine piyasalar doğrultusundan net gözüyle bakılıyor.
Ukrayna savaşında tansiyonun yükselmesiyle yatırımcılar riskli varlıklardan kaçarak güvenilir limanlara sığınırken, bu da altın fiyatlarını destekliyor. Ons altını yükselten bir diğer neden ise küresel enflasyonist baskının yükselmesi olarak karşımıza çıkıyor. Jeopolitik risklerin azalması, Fed'in faiz artıracağına yönelik beklentiler ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarını baskılıyor. Rusya-Ukrayna savaşı piyasaların bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürürken; eksperler piyasalarda haber akışlarına yönelik hareketlere karşı yatırımcıları dikkatli olmaları konusu ile ilgili uyarıyor.
👉ALTIN FİYATLARI İÇİN FED KARARI ÖNEMLİ
Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Pazar Komitesi'nin (FOMC) toplantısı 15-16 Mart tarihinde gerçekleşecek. Fed' faiz kararını 16 Mart tarihinde Türkiye saati ile 21.00'de açıklayacak. Fed'in 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi beklenirken, bu beklentiyi Pazarlar fiyatlara daha daha eskiden yansıttı. Toplantı ardından TSİ 21:30'da Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasında vereceği mesajlar piyasalar yönünden kritik olacak.
Pazarlar bu hafta Fed'in faiz kararının yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın toplantılarını takip edecek.
Gram Altın fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken; yeni haftanın ilk prosedür gününde en yüksek 947,91 lira civarını, en düşük ise 919,83 lira civarını gördü. Gram altın, şu dakikalarda yüzde 1,02 oranında düşüşle 931,60 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1525 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 267 liradan satılıyor.