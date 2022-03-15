💥Altında yıllar sonra bir ilk! Kritik gün ve tarih verildi! Altın fiyatları solukları kesti, elleri titretti! Bugün 0.5-1 gram ve küçük altın kaç TL?

💥Altında yıllar sonra bir ilk yaşanacak. Kritik gün ve tarih verildi! Ons Altın haftaya olabildiğince dinamik başladı. Pazartesi günü bin 961 dolar ile 2 bin 2 dolar arasında geniş bir bantta dalgalanan ons altın gün sonucunda kapanışı bin 996 dolardan yaptı. Güvenli liman olarak görülen Altın Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi ile yükselişe geçmiş, sonrasında dün ABD Başkanı Biden doğrultusundan belirtiler Rus petrolüne ambargo kararı ile resmen alev almıştı. Öte yandan piyasaların merakla beklediği Fed'in faiz kararına sayılı günler kaldı. Fed'in Aralık 2018'den beri ilk defa faiz artırımına gideceğine piyasalar doğrultusundan net gözüyle bakılıyor.