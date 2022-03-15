SGK-Bağkur'lu emeklilere bayram müjdesi 2.000 TL mi olacak? İlk tarih ve rakam geldi! Emeklilere ikramiye ne zaman yatacak?
Emeklilere her sene iki bayramda ödenen ikramiyelerde geri sayım adeta başladı. Ramazan ayına az bir vakit kala araştırılmaya başlayan emekli ikramiyelerinde bu sene ne kadar zam geleceği büyük merak hususu oldu. Asgari ücrete oluşturulan zammın sonrasında çoğu vatandaşın beklentisi ise emekli bayram ikramiyelerinin de yükselmesi yönünde. Öte yandan yeni senede çoğu alanda oluşturulan zamlar nedeniyle bayramdan evvel yapılacak nakit desteğinin emeklilerin cebini bir hayli rahatlatması düşünülüyor. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyeleri ne vakit yatacak, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte detaylar.
2022 yılında emeklilere yapılacak tüm ödemeler için rakamlar netleşmeye başladı. Emekli maşa zamlarının belirlenmesinin ardından sırada emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri yer alıyor. Milyonlarca emekli ise artan nakit ihtiyaçlarına karşı bayram ikramiyelerinde ne kadar bir artış olacağını araştırmaya başladılar.
Yapılan yeni düzenleme sonrasında geçtiğimiz yıl artırılan bu bayram ikramiyeleri birçok emeklinin yüzünü güldürmeyi de başardı. 2022 yılında Ramazan Bayramı 2 Mayıs itibariyle kutlanacak. Bu tarihten önce ilgili kişilerin hesaplarına bayram ikramiyelerinin yatırılması bekleniyor.
2022 yılının ilk bayram ikramiyesi ödemelerini almak için gün sayan emeklilere bu yıl ikinci ödemeler ise Kurban Bayramı öncesinde yapılacak.
SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı başta olmak üzere ilgili grupta yer alan birçok vatandaşa da yılda iki defa olmak üzere ödeme yapılacak.