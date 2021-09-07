Altında son dakika yürek hoplatan gelişme! O fiyatlar 40 yılda bir gibiydi! 540 lira ile 600 lira... 24 ayar gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?

GRAM ALTIN YATAY SEYİRDE



Tarım dışı istihdamın beklentinin altında kalmasıyla tırmanışa geçen ons altın fiyatları gram altına da yansıdı. Bu gelişme ile birlikte 490 lira seviyesine kadar yükselen gram altın haftanın ilk işlem gününde önceki kapanış seviyesine göre yatay bir seyir izliyor. Güne 489 lira seviyesinden başlayan gram altın, bu seviye civarında sakin seyrediyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 488 lira, en yüksek ise 489 lira seviyeler görüldü.