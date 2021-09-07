Milyonlarca kişiye iş müjdesi geldi! KPSS şartsız personel alımı için başvuruyorsunuz! OVP dönemi başlıyor

KPSS koşulu yok. Milyonlara iş fırsatı. OVP döneminde senede ortalama 1 milyon 170 bin olmak üzere, 3.5 milyonun üzerinde şahsa istihdam sağlanacak. Genç ve bayan istihdamını çoğaltmak amacıyla yeni uygulama ve strateji oluşturulacak. Orta Vadeli Program'a göre, bu yıl yüzde 12.6 olarak öngörülen işsizliğin, 2024 sonunda yüzde 10.9'a indirilmesi hedefleniyor. Bu yıl sonunda 28 milyon 641 bin kişi olması beklenen istihdam edilenlerin sayısının ise 2024'te 3 milyon 511 bin kişilik artışla 32 milyon 152 bine çıkarılması öngörülüyor.