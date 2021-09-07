Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Eğer bunu yapmazsanız tazminat ödersiniz!
Milyonlarca çalışan için ödenen tazminatlardan biri de ihbar tazminatı. Ancak ihbar tazminatı sadece işveren tarafından ödenen bir para değil. Bildirim yapmadan işten ayrılan çalışanlar da tazminat ödemekle yükümlü. İşten ayrılmak isteyenlerin çalışma sürelerine göre ihbar süreleri de değişiyor. Peki kim ne kadar önce işten ayrılacağını bildirmeli? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır gazetesinde merak edilen tüm detayları yazdı.
Çalışanlar için belirlenen tazminatlarından birisi de ihbar olarak ödeniyor. Ancak ihbar tazminatı iki türlü bir tazminat. Zamanında bildirim yapmayan taraf bu parayı ödüyor
● İşten ayrılmayı ve başka firmaya geçmeyi düşünüyorum. Başka firmadan güzel teklif aldım. İşyerime ne kadar zaman önce ayrılacağımı bildirmem gerekir? İşten ayrılırken sıkıntı çıkar mı? (ismi saklı)
İş kanununa göre, işçi ve işverenlerin iş sözleşmesini fesh ederken karşı tarafa önceden bildirimde bulunma yükümlüğü bulunmaktadır.
İşyerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar 2 hafta, 6 ayla 1,5 yıl arasında olanlar 4 hafta, 1,5 yıl ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta, 3 yıldan fazla olanlar 8 hafta önceden yazılı olarak sözleşmenin sona erdirileceğini karşı tarafa bildirimde bulunmakla yükümlüdürler. Eğer bu sürelere uyulmadan taraflardan biri iş sözleşmesini sona erdirirse bu süreler kadarki ücretleri karşı taraftan talep edebilirler.
Bu nedenle işvereninizin de sizden ihbar tazminatı talep etme hakkı vardır. Ayrıca, işe başlarken yapmış olduğunuz sözleşmede işi haklı bir neden olmaksızın bırakmanız halinde herhangi bir cezai şart konulmuş ise örneğin sizi eğitime göndermiş bunun masrafını işveren karşılamış ise bu yapmış olduğu masrafları aradan makul bir süre geçmeden işten ayrılmış iseniz bunu da sizden yasal olarak talep edebilir.
TEDBİRLERE UYMAK GEREKİR
● Yeni getirilen PCR testi zorunlu olacak mı? İş verenin bunu zorunlu kılma yetkisi var mı?
Dünden itibaren uygulanan bu sistem sadece iş hayatında değil sosyal alanda da uygulanacak. Ancak işverenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince tedbir almak zorundalar.