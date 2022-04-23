Altında resmen başlıyor! Yalnızca 24 saat sonra her şey değişebilir; Altın fiyatları 1450 TL olacak mı? O tarihte...Çeyrek, yarım tam ve bilezik fiyatları...
⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ: Altında resmen başlıyor! yalnızca 24 saat sonra her şey değişebilir; Altın fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Altın fiyatlarında son zamanlarda baya bir dalgalanma yaşanıyor. Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte altın fiyatları bomba etkisi yaratmıştı. Bir anda yükselişe geçen altın; tokat gibi alıcısına çarpmıştı. Altının bu denli bir yükseliş yaşamasını beklediğini açıklayan uzmanlar ise altının Temmuz ayının sonlarına doğru 1450 lira olacağını açıkladı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, yarım tam ve bilezik fiyatları...
⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ: Altın fiyatları, özellikle yatırımcısı ve alıcısı tarafından yoğun bir biçimde araştırılıyor. Altın fiyatlarının ne kadar olduğunu görenler ise bu durumu fırtına öncesi sessizlik olarak yorumluyorlar. Yeni bir dönemin kapıda olduğu gözler önüne serilirken; 1 gün sonra her şeyin değişebileceği gündeme bomba gibi düştü. Altının ons fiyatı Powell sonrası 2 haftanın en düşük seviyesini görürken; gram altın fiyatı ise şu dakikalarda 915 lira seviyesinde hareket ediyor.
"Altın, Fed'in reel faizleri artırırken ekonomide yumUşak bir iniş yapmak becerisini sorguluyor" diyen Macquarie Group Metal Stratejileri Direktörü Marcus Garvey, "Altının, Fed'in başarısızlığını yoğun şekilde fiyatladığını söyleyebilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu. UBS Group Analisti Joni Teves de çoğalan reel faizler amacıyla daha az kaygılı olan yatırımcıların Rusya'nın Ukrayna işgali ardından çoğalan jeopolitik belirsizlikler namacıylaiyle stratejik olarak portföylerini çeşitlendirdiklerini vurguluyor.
Küresel ekonomik görünüm, Ukrayna savaşı ve Çin'in Kovid-19 kaynaklı yeni kapanmalar yaşaması sebebiyle bozulan kuvvetli ekonomik toparlanma namacıylaiyle zayıf düşmeye başladı. Hali hazırda büyüme tahminleri üstünde baskı kuran çatışmaların yine alevlenmesinin altının cazibesini yine artırabileceği düşünülüyor.
Rusya'ya yapılan yaptırımların altında çok daha büyük bir değişime namacıyla olma ihtimalini fikir edinenler de var. Credit Suisse'in etkili analistlerinden Zoltan Pozsar, Rusya Merkez Bankası'nın sahip bulunduğu rezervlerin yarısına el konmasının altının çok daha mühim bir rol oynayacağı yeni bir mali paradigmayla sonuçlanabileceğine ilgi çekti.
"Mevcut fiyatların enflasyon ve çoğalan getirilerden daha çok meydana çıkan jeopolitik tehlikeler ve Rusya Merkez Bankası'nın seçenek varlıklar biriktirmeye yönelmesiyle alakası var" diyen Asia Pacific Küresel Piyasalar Stratejisti David Chao, "Altının daha yüksek seviyelerde olmamasına daha çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.