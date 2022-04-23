Altında resmen başlıyor! Yalnızca 24 saat sonra her şey değişebilir; Altın fiyatları 1450 TL olacak mı? O tarihte...Çeyrek, yarım tam ve bilezik fiyatları...

⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ: Altın fiyatları, özellikle yatırımcısı ve alıcısı tarafından yoğun bir biçimde araştırılıyor. Altın fiyatlarının ne kadar olduğunu görenler ise bu durumu fırtına öncesi sessizlik olarak yorumluyorlar. Yeni bir dönemin kapıda olduğu gözler önüne serilirken; 1 gün sonra her şeyin değişebileceği gündeme bomba gibi düştü. Altının ons fiyatı Powell sonrası 2 haftanın en düşük seviyesini görürken; gram altın fiyatı ise şu dakikalarda 915 lira seviyesinde hareket ediyor.